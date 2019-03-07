В Госдуму внесен законопроект о расширении полномочий Счетной палаты 

Документ за подписями спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикера Госдумы Александра Жукова опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В законопроекте предлагается дополнить список объектов внешнего государственного аудита, попадающих в область контрольных полномочий Счетной палаты, хозтовариществами и обществами с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах. По мнению авторов документа, это позволит в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями денег из федерального бюджета и других федеральных ресурсов.
В законопроекте также предлагается наделить Счетную палату полномочиями по внешнему аудиту юрлиц, использующих средства субсидий из федерального бюджета.