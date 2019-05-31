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Раскрыта схема обмана таксистов с помощью банковской карты 

Авторамблер 10 часов назад
Фото: Авторамблер
Для определенной части общества таксисты — воплощение зла. Ездят плохо, маршрут не знают, да еще и денег за свои услуги хотят. Но знаете ли вы как обманывают самих таксистов?
О циничном и наглом способе рассказывает водитель роскошного Maybach, работающий с одним из агрегаторов. Достаточно завести карточку и, образно говоря, положить на нее один рубль. После того как поездка совершена, клиент как будто переводит оплату, но по факту совершает поездку в долг — деньги спишутся только после того как он соизволит пополнить баланс карты. Сами понимаете, он может никогда не сделать этого.
Видео: Таксуем на майбахе
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