ФАС не получала ходатайства о согласовании сделки по Рефтинской ГРЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала от "Энел Россия" (входит в Enel) и структуры Сибирской генерирующей компании (СГК) документы на согласование сделки купли-продажи Рефтинской ГРЭС. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, не подавала ("Кузбасэнерго", входит в СГК — прим. ТАСС)", — сказал он.

Совет директоров «Энел Россия» на заседании 5 июня одобрил продажу Рефтинской ГРЭС дочерней компании СГК — «Кузбассэнерго». Предполагается, что сумма сделки должна составить не менее 21 млрд рублей без НДС, причем она может измениться в рамках 5%. Сверх этого возможны дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение пяти лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.

Глава Enel Франческо Стараче ранее в пятницу сообщил ТАСС, что компания намерена в июне подписать соглашение о купле-продаже Рефтинской ГРЭС, финальное закрытие сделки ожидается до конца года.

Рефтинская ГРЭС с установленной мощностью 3800 МВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.