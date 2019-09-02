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Рязань отсудила у бывшего мэра более 20 миллионов 

62info.ru 15 часов назад
Мэрия подала в суд на индивидуального предпринимателя Шишова и ООО «Спецавтобаза по уборке города». Она потребовала взыскать с них задолженности по арендной плате за участок, на котором располагается городская свалка, и пени за просрочку.
В общей сложности сумма исковых требований к Шишову составила 20 879 071 рубль, а к ООО «Спецавтобаза по уборке города» — 6 820 732 рубля.
В первом судебном заседании представитель истца пояснила, что долг образовался из-за перерасчёта арендной платы.
Мэрия воспользовалась прописанным в договоре правом и пересчитала плату за весь срок аренды, лишив ответчиков понижающего коэффициента. Причина — новые арендаторы, по мнению истца, не относятся к «организациям, созданным для оказания услуг по вывозу бытовых отходов и уборки городских территорий общего пользования».
Представители Шишова и «Спецавтобазы» заявили, что те занимаются указанной деятельностью, и поэтому льготу отобрали необоснованно.
Рассмотрев дело, суд посчитал, что при исчислении арендной платы коэффициент К1 не подлежит применению и что позиция истца в отношении Шишова верна. В то же время суд решил, что задолженность у «Спецавтобазы» отсутствует, поскольку в их случае данный коэффициент может использоваться.
Таким образом, суд постановил иск мэрии удовлетворить частично — взыскать с Шишова задолженность и пени, а также госпошлину в размере 121 732 рублей. В удовлетворении требований к «Спецавтобазе» суд отказал.
Решение может быть обжаловано.
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