Раскрыты секреты задержанного по запросу США российского топ-менеджера

По данным газеты, он руководил разработкой уникального авиационного двигателя ПД-14.

Сообщается, что США могут предъявить обвинение в хищении интеллектуальной собственности компании General Electric . Наработки предприятия якобы планировалось использовать для российских интересов.

В «Ростехе» отрицают возможную вину сотрудника. Министерство иностранных дел России отметило в комментарии РИА Новости, что находится на связи с задержанным и делает все возможное для его защиты его прав и возвращения в страну.

Известно, что Коршунова задержали еще 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который выдали США.

Александр Коршунов работает в ОДК с 2009 года. До этого он строил карьеру в МИД СССР и России в качестве секретаря дипломатических представительств в Кении и Турции, а также в частной фирме «Каскол» и банке ВЭБ

В октябре 2018 года сообщалось, что российский авиационный двигатель ПД-14 получил сертификат типа. Это означало его готовность к реализации и эксплуатации.