Вопросы российской авиации на ВЭФ: последствия для «Аэрофлота» 

Вчера в рамках Восточного экономического форума члены правительства дали ряд комментариев о российской авиационной отрасли. Мы считаем, что два заявления из числа прозвучавших касаются непосредственно группы "Аэрофлот" и заслуживают внимания инвесторов.
Президент Владимир Путин заявил, что авиаперевозчики, использующие на части своих маршрутов "плоские тарифы" (при которых цена билета не меняется в течение года и обычно ниже его себестоимости), должны иметь преимущество при распределении государством допусков к более выгодным направлениям. Идея состоит в том, чтобы такие более прибыльные маршруты позволяли компенсировать издержки, связанные с обслуживанием социально значимых, но коммерчески менее привлекательных дальневосточных направлений. По мнению президента, этот подход следует закрепить законодательно. Мы считаем, что такое развитие событий благоприятно для группы "Аэрофлот", два перевозчика которой, "Аэрофлот — российские авиалинии" и авиакомпания "Россия", выполняют рейсы с предложением "плоских тарифов". Напомним, что лишь две недели назад Аэрофлот конкурировал с S7 за 11 маршрутов из портфеля признанной банкротом компании "Трансаэро". В итоге S7 получила лишь один маршрут на семь рейсов в неделю.
Минтранспорта изучит меры по сдерживанию темпов роста цен на авиабилеты, как заявил глава этого ведомства. Ранее чиновники уже заявляли, что в 1П19 средняя цена билета выросла на 7% по сравнению с 1П18. Следует отметить, однако, что смешанная удельная выручка Аэрофлота (совокупная по международным и внутренним рейсам) в первом полугодии увеличилась меньше. В любом случае профильное министерство полно решимости выдвинуть предложения к концу сентября. Пока мы считаем эти заявления нейтральными для Аэрофлота, т. к. пока неясно, станут ли эти меры поддержкой (позволяя компенсировать растущие издержки за счет субсидий, а не роста цен на билеты) или ограничителем для отрасли.