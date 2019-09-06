Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.90
72.60
72.83
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.00
73.97
Индексы и котировки Brent
60.20
+0.17 Золото
1518.99
–0.39 РТС
1339.50
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
06.09
1.1050
–0.0030
22.08
1.1080
03.09
23.08
12.08

Вопросы российской авиации на ВЭФ: последствия для «Аэрофлота» 

Прайм 4 часа назад
Вопросы российской авиации на ВЭФ: последствия для «Аэрофлота»
Фото: Прайм
Вчера в рамках Восточного экономического форума члены правительства дали ряд комментариев о российской авиационной отрасли. Мы считаем, что два заявления из числа прозвучавших касаются непосредственно группы "Аэрофлот" и заслуживают внимания инвесторов.
Президент Владимир Путин заявил, что авиаперевозчики, использующие на части своих маршрутов "плоские тарифы" (при которых цена билета не меняется в течение года и обычно ниже его себестоимости), должны иметь преимущество при распределении государством допусков к более выгодным направлениям. Идея состоит в том, чтобы такие более прибыльные маршруты позволяли компенсировать издержки, связанные с обслуживанием социально значимых, но коммерчески менее привлекательных дальневосточных направлений. По мнению президента, этот подход следует закрепить законодательно. Мы считаем, что такое развитие событий благоприятно для группы "Аэрофлот", два перевозчика которой, "Аэрофлот — российские авиалинии" и авиакомпания "Россия", выполняют рейсы с предложением "плоских тарифов". Напомним, что лишь две недели назад Аэрофлот конкурировал с S7 за 11 маршрутов из портфеля признанной банкротом компании "Трансаэро". В итоге S7 получила лишь один маршрут на семь рейсов в неделю.
Минтранспорта изучит меры по сдерживанию темпов роста цен на авиабилеты, как заявил глава этого ведомства. Ранее чиновники уже заявляли, что в 1П19 средняя цена билета выросла на 7% по сравнению с 1П18. Следует отметить, однако, что смешанная удельная выручка Аэрофлота (совокупная по международным и внутренним рейсам) в первом полугодии увеличилась меньше. В любом случае профильное министерство полно решимости выдвинуть предложения к концу сентября. Пока мы считаем эти заявления нейтральными для Аэрофлота, т. к. пока неясно, станут ли эти меры поддержкой (позволяя компенсировать растущие издержки за счет субсидий, а не роста цен на билеты) или ограничителем для отрасли.
Прайм: последние новости
АФК "Система" не исключает IPO "Степи", Segezha и "Медси" в 2020 году - Евтушенков АФК "Система" не исключает IPO "Степи", Segezha и "Медси" в 2020 году - Евтушенков События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 сентября События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 сентября Дайджест российских СМИ – 6 сентября Дайджест российских СМИ – 6 сентября
Комментарии
Другое , Восточный экономический форум , Владимир Путин , АК S7 , Аэрофлот , Минтранс РФ , Авиакомпания Россия , Трансаэро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
РПЦ разрешили продавать вино для господ
РПЦ разрешили продавать вино для господ2
Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум
Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее7
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть