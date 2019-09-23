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Генсекретарь ООН призвал банки инвестировать в операции по климату 

ИА Синьхуа + ещё 2 23 сентября 2019
ООН, 23 сентября /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье призвал банковскую индустрию инвестировать в деятельность по борьбе с изменением климата и отказаться от инвестиций в ископаемые виды топлива и загрязнение окружающей среды в целом.
Данный призыв генсека прозвучал в рамках предложения новых Принципов ООН об ответственном банковском обслуживании.
"Действия в области климата имеют множество преимуществ, в числе которых создание рабочих мест, сокращение загрязненности воздуха, улучшение общественного здравоохранения и укрепление национальной и экономической безопасности", — сказал он.
По словам А. Гутерриша, инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность имеют смысл во всех аспектах, учитывая быстрое снижение технологических издержек. «Делайте ставки на зеленую экономику, а не на серую, потому что серая экономика не имеет будущего».
"Чтобы выжить как общество, нам нужно пересмотреть, как мы выращиваем продукты питания, как мы используем землю, на чем работает наш транспорт, и как мы стимулируем нашу экономику", — отметил он.
Глава ООН призвал банковскую индустрию пересмотреть бизнес-цели в соответствии с целями ООН по устойчивому развитию.
Он также призвал банки поддерживать гендерное равенство путем предоставления большего количества кредитов бизнесам, принадлежащим женщинам. Важно также поддерживать малые и средние предприятия, многие из которых принадлежат женщинам, поскольку они являются источником жизненной силы экономики, сказал А. Гуттериш. —0—
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Другое , Антониу Гутерриш , ООН , Синьхуа
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