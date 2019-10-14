Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям

Глава государства поручил выделить до ноября из резервного фонда правительства средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиатоплива в прошлом году.

Еще Владимир Путин указал рассмотреть вопрос о возможности выдачи сквозных лицензий, чтобы их владельцы могли осуществлять как разведку, так и разработку месторождений.

Президент поручил одобрить подходы к формированию нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года учетом достижения важнейших стратегических целей создания условий для привлечения молодежи и обеспечения возможности для реализации ее потенциала на Дальнем Востоке, формирования центров глобальной компетенции и высоких технологий, развития производств продукции глубокой степени переработки, формирования мирового природно-туристического центра и сбережения уникальных экосистем.

Правительству следует доработать и представить к утверждению проект указа президента о нацпрограмме до 15 ноября. В частности, учесть необходимость обеспечения темпов роста, превышающих в полтора раза среднее по стране, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.

Еще глава государства поручил до ноября представить согласованные предложения о поправках, предусматривающих увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты регионов Дальневосточного федерального округа, для доведения его с 1 января 2020 года до 100 процентов.

Также Путин поручил до 15 октября предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение количества вылетов санитарной авиации на Дальнем востоке. К декабрю кабмин должен проработать вопрос поддержки дальневосточных сельхозпроизводителей и организаций по переработке такой продукции путем кредитования на закупку сои по льготной ставке.

Глава государства указал представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к интернету домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты и разработать спецсистему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты на Дальнем Востоке.

Еще Путин поручил доложить о решении вопроса о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания цен (тарифов) на электроэнергию до среднероссийского уровня для отдельных потребителей электрической энергии на Дальнем Востоке.