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Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям 

Российская Газета + ещё 1 7 часов назад
Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям
Фото: Российская Газета
Глава государства поручил выделить до ноября из резервного фонда правительства средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиатоплива в прошлом году.
Еще Владимир Путин указал рассмотреть вопрос о возможности выдачи сквозных лицензий, чтобы их владельцы могли осуществлять как разведку, так и разработку месторождений.
Президент поручил одобрить подходы к формированию нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года учетом достижения важнейших стратегических целей создания условий для привлечения молодежи и обеспечения возможности для реализации ее потенциала на Дальнем Востоке, формирования центров глобальной компетенции и высоких технологий, развития производств продукции глубокой степени переработки, формирования мирового природно-туристического центра и сбережения уникальных экосистем.
Правительству следует доработать и представить к утверждению проект указа президента о нацпрограмме до 15 ноября. В частности, учесть необходимость обеспечения темпов роста, превышающих в полтора раза среднее по стране, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.
Еще глава государства поручил до ноября представить согласованные предложения о поправках, предусматривающих увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты регионов Дальневосточного федерального округа, для доведения его с 1 января 2020 года до 100 процентов.
Также Путин поручил до 15 октября предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение количества вылетов санитарной авиации на Дальнем востоке. К декабрю кабмин должен проработать вопрос поддержки дальневосточных сельхозпроизводителей и организаций по переработке такой продукции путем кредитования на закупку сои по льготной ставке.
Глава государства указал представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к интернету домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты и разработать спецсистему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты на Дальнем Востоке.
Еще Путин поручил доложить о решении вопроса о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания цен (тарифов) на электроэнергию до среднероссийского уровня для отдельных потребителей электрической энергии на Дальнем Востоке.
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Другое , Владимир Путин
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