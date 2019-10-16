Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.

Причиной такого явления стали опасения сотрудников в отношении пенсионной реформы, что привело к массовым увольнениям.

Как отмечается, работники МВД спешили уволиться по выслуге лет, так как опасались повышения стажа службы для выхода на пенсию.