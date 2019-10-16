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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы 

Газета.Ru + ещё 15 6 часов назад
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Фото: Газета.Ru
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.
Причиной такого явления стали опасения сотрудников в отношении пенсионной реформы, что привело к массовым увольнениям.
Как отмечается, работники МВД спешили уволиться по выслуге лет, так как опасались повышения стажа службы для выхода на пенсию.
В свою очередь в профсоюзе полиции и Росгвардии отметили, что силовики по истечению положенного срока выслуги лет стараются устроиться на работу на гражданке, так как для них закрыт выезд за границу, и присутствуют частые вызовы по ночам, в выходные, а также есть сложности с отгулами и отпусками.
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Другое , Григорий Березкин , Росгвардия , МВД
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