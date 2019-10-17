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До конца года в Москве заработает интерактивная карта с тарифами ЖКХ 

Вечерняя Москва + ещё 1 9 часов назад
До конца года в Москве заработает интерактивная карта с тарифами ЖКХ
Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы
В Ялте 17 октября завершается Всероссийский семинар-совещание «Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год», организованный Федеральной антимонопольной службой. Среди делегатов из Москвы — министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов. В ходе пленарного заседания он рассказал о тарифной политике Москвы.
Тихонов подчеркнул, что в ее основе — три приоритета.
— Первый — это обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей. Москва входит в 20 регионов с самой низкой долей расходов на жилищно-коммунальные услуги — они составляют 4,7 процента от среднемесячного дохода граждан, — рассказал он.
Среди других приоритетов министр назвал сокращенные сроки подключения потребителей к сетям: за пять лет они снизились в 6,5 раз и сегодня составляют 47 дней.
— Третьим приоритетом является качество работы ресурсоснабжающих организаций: инвестиционная составляющая в их расходах достигает 12,6 процента, услуги полностью соответствуют санитарно-эпидемиологических нормам, практически нет аварийных отключений, — заявил Тихонов.
Он также предложил усовершенствовать законодательство и распространить требования 223-ФЗ на все организации, работающие в сфере ЖКХ. Перемены предполагают сокращение стоимость закупок организациями на 20 — 25 процентов.
Также, по мнению столичного министра, необходимо ускорить внедрение института регуляторных соглашений между ресурсоснабжающим организациями и регионами.
Другой темой стал проект Москвы по цифровизации тарифного регулирования. Денис Тихонов анонсировал старт работ сайта раскрытия информации, на котором будут представлены все решения по тарифам, а также интерактивная карта, с помощью которой потребитель сможет получить актуальную информацию о действующих тарифах для каждого здания в городе. Проект запустят до конца года.
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Другое , Денис Тихонов , ФАС , Правительство Москвы
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