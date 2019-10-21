Прокуратура Испании не стала требовать меры пресечения для Михаила Фридмана

Обвинение не стало просить о каких-либо ограничительных мерах для российского миллиардера Михаила Фридмана , который в понедельник дал показания в Национальном суде Испании по делу о банкротстве компании Zed WorldWide.

Об этом рассказал журналистами прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания, длившегося три часа.

При этом он заявил журналистам, что Фридман "останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры ".

"Это точно", — подчеркнул он.

Сам Фридман не стал давать комментарии журналистам.

В ходе заседания он опроверг все выдвинутые против него обвинения. Бизнесмен ответил на вопросы как прокуратуры, так и адвоката, рассказал Гринда.

Слушание по делу Фридмана до этого переносились дважды. Защита просила опросить бизнесмена по видеосвязи, однако судья постановил, что он должен явиться лично.

Запрос о вызове Фридмана в суд прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил в августе. Он расследует дело о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи).

Обвинение считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и влиял на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман "контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide".

Ранее представитель бизнесмена опроверг все предъявленные обвинения и заявил РИА Новости, что Фридман намерен подать иски в Испании и других странах против людей, которые, по его мнению, предоставили ложную информацию о его причастности к банкротству Zed.

По мнению представителя, эти "обвинения являются продуктом теории дикого заговора, выдуманной Хавьером Перес-Долсетом, ведущим акционером Zed+, и его коллегами, которые, как было установлено, предоставили ложные и вводящие в заблуждение доказательства".

Представитель бизнесмена также обратил внимание, что Фридману не предъявлены в Испании какие-либо официальные обвинения в уголовном или ином правонарушении в связи с банкротством Zed.