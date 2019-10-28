Шнуров покаялся за постыдное прошлое «Ленинграда»

Минувшим летом группа официально перестала существовать — бессменный солист в лице Сергея объявил о роспуске коллектива и организовал прощальный тур. Практически на каждом выступлении «Ленинграда» отмечался аншлаг — люди не хотели отпускать родную группу и признавались ей в любви.

На днях же Сергей Шнуров признался, что в его творческой жизни есть моменты, за которые ему стыдно. Так, например, он предпочел бы не обсуждать все творчество нашумевшего бэнда. Объясняя свою позицию журналистам РИА Новости, Шнуров отметил, что и он сам, и члены группы вели себя бесстыдно и пели провокационные песни. Однако в этом плане он следовал совету Ахматовой — «стихи должны быть бесстыдными».

Вспомнил Шнуров и момент, когда его коллеги по сцене услышали, что выступлений больше не будет. Они с радостью заявили, что наконец-то выйдут на пенсию и станут свободными. Однако, выступить команде еще все же придется — группу из России пригласили принять участие в Коачелле — трехдневном музыкальном фестивале в Калифорнии.