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Российский миллиардер проспорил миллион долларов, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Российский миллиардер проспорил миллион долларов, пишут СМИ
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Миллиардер Сергей Гордеев проспорил один миллион долларов искусствоведу Николасу Ильину на ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции, сообщает Forbes.
Искусствовед в дни архитектурной биеннале в Венеции устраивал традиционный ужин на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм. На приеме присутствовал Гордеев. По словам Ильина, бизнесмен заявил, что является самым богатым гостем ужина. Искусствовед предложил ему заключить пари. Миллиардер согласился и в присутствии восьми свидетелей поставил миллион долларов.
Как утверждает Ильин, за спиной Гордеева стоял шейх из Абу-Даби, которого миллиардер не заметил. Россиянин понял, что проиграл, когда увидел гостя из ОАЭ. Спустя неделю, по словам Ильина, Гордеев перевел на счет фонда миллион долларов.
Как утверждают в редакции Forbes, им удалось найти двух свидетелей спора, один из которых якобы лично «разбил руковопожатие» бизнесмена и искусствоведа.
В пресс-службе группы компаний «ПИК», президентом которой является Гордеев, отрицают информацию издания. В компании назвали публикацию странной, предвзятой и неактуальной.
"Сергей помогал различным проектам музея Гуггенхайма в России в период 2005-2008 годов, но это никак не связано со «спорами» и прочими свидетельствами людей с неоднозначной репутацией", — подчеркнули в пресс-службе.
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Теги:
Другое , Николас Ильин , Сергей Гордеев , Группа компаний ПИК , РИА Новости , Forbes
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