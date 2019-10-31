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Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога
Фото: Российская Газета
Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
Он подчеркнул, что не является сторонником немедленного введения нового налога, который призван стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. «Торопиться с этим не надо. И сами ставки в моем понимании должны быть совсем символическими на ранних стадиях», — сказал Чубайс. Он напомнил, что Россия официально ратифицировала Парижское соглашение, а это значит, что стране придется существенно снизить объемы выбросов вредных веществ. Добавим, что на этой неделе Минэкономразвития отказалось вводить углеродный налог. Данный вопрос рассмотрят позже — после запуска системы мониторинга выбросов парниковых газов.
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Теги:
Другое , Анатолий Чубайс , Минэкономразвития , РИА Новости
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