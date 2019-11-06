Совфед одобрил закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах 

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.
Об этом сообщает РИА Новости.
24 октября Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Продолжительность рабочего дня не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать декретный отпуск в стаж.