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Совфед одобрил закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах 

RT на русском 2 часа назад
Совфед одобрил закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах
Фото: RT на русском
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.
Об этом сообщает РИА Новости.
24 октября Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Продолжительность рабочего дня не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать декретный отпуск в стаж.
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Теги:
Другое , Татьяна Москалькова , Госдума , Совет Федерации
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