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Роскомнадзор напомнил об опасности «левых» сим-карт 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Россиянам напомнили об опасности «левых» сим-карт
Фото: РИА Новости
По данным за 10 месяцев 2019 года, было изъято около 52 тысяч незаконно реализуемых сим-карт. В 2017 году это число составили свыше 106,5 тысячи «симок», в 2018 году — более 83,7 тысячи. Об этом News.ru рассказали в Роскомнадзоре.
Отмечается, что территориальные органы ведомства совместно с МВД России на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению и пресечению случаев незаконной реализации сим-карт, а также заключения договоров на оказание услуг мобильной связи с грубым нарушением требований закона «О связи».
Количество таких мероприятий не сокращается, а напротив, растёт: в 2017 году их было 1,5 тысячи, в 2018 году — более 2 тысяч, за 10 месяцев 2019 года — более 1,8 тысячи.
Кроме того, операторы связи постоянно проверяют базы данных на предмет идентификации пользователей.
Отметим, что незаконная реализация сим-карт осуществляется в местах массового скопления людей в административных центрах субъектов РФ (на вокзалах, центральных площадях, на маршрутах основных туристических достопримечательностей, а также популярных сайтах в сети Интернет). В большинстве случаев реализация сим-карт осуществляется третьими лицами (дилерами), действующими от имени операторов связи. У этих лиц существуют обязательства перед операторами связи по количеству реализованных сим-карт. Недобросовестные дилеры зачастую используют паспортные данные абонентов, с которыми уже заключены договоры на оказание услуг связи, для оформления дополнительных сим-карт с целью продажи третьим лицам, — сообщили в ведомстве.
Как добавили в федеральной службе, если гражданам стало известно об оформлении на их имя договоров об оказании услуг связи без их ведома, им необходимо обратиться в офис обслуживания клиентов соответствующего оператора связи. Нужно предъявить паспорт и подать заявление о расторжении этих договоров. Тем самым оказание услуг по «левым» сим-картам будет прекращено.
Основная рекомендация гражданам — при покупке сим-карты действовать строго на основе действующего законодательства, то есть заключить договор с оператором связи или уполномоченным им лицом. Причём в местах, не вызывающих сомнения в полномочиях продавцов. Например, в салонах операторов связи. Это обезопасит абонента от неприятных неожиданностей, которые могут последовать при использовании «серой» сим-карты, например, от её внезапной блокировки оператором связи, — заключили в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее Роскачество сообщило, что мошенники используют механизм перевыпуска сим-карт для воровства денег россиян. Преступники покупают на чёрном рынке данные о человеке и заказывают дубликат карты в салоне связи, используя надуманные предлоги. После этого они начинают получать СМС-сообщения от банков с кодами подтверждения, что позволяет им пользоваться счетами жертвы.
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Теги:
Другое , Роскомнадзор , МВД
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