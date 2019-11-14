Унижавший клиенток секс-гуру уже сидел за мошенничество

Обещал выдать замуж за миллионера, называл себя «гуру женского счастья», а на деле собирал с клиенток деньги, и взамен унижал их на своих занятиях. В Москве разбираются с организатором психологических тренингов, который наживался на женском доверии. Но пирамида обмана разрушилась.

"Мужчина женится только тогда, когда что? Когда у него нет больше выбора, когда мы прижали его к стене".

Потенциальные невесты ради этого тайного знания были готовы терпеть любые унижения, а главное платить — тысячи и даже миллионы рублей. Денис Байгужин называл себя секс-гуру и сулил не просто женихов, а олигархов. Правда только тем, кто пройдет специальную подготовку.

Елена отдала своему тренеру даже всю одежду — якобы так прощалась с неудачным прошлым.

"Группа девочек была разделена на две подгруппы, и он говорил одной группе унижать другую. Они должны были сесть на корточки, убрать руки за спину, их сексуально домогались", — рассказывает Елена Мяскова, пострадавшая.

Алена после смерти родителей вложила в бизнес-империю Байгужина все наследство — порядка семи миллионов.

"Я им передала два миллиона наличными. Передала им квартиру в Ивантеевке. Еще был кредит на мое имя в банке, под залог второй квартиры", — говорит Алена Мангур, пострадавшая.

Байгужин предлагал доверчивым клиенткам не только платить за тренинги, но и инвестировать в его рестораны и даже в производство одежды.

"В основном деньги принимались просто на карту физического или подставного лица. А сама компания, которая, так называемая, «Империя Байгужина», которую он представлял, как какой-то холдинг, оказалась банальной ложью", — пояснил Жан Ботанов, юрист.

Расслабляющая музыка, приглушенный свет — так начинался обряд посвящения в байгужанки — так Денис называет своих последовательниц. Дальше — больше. Полежать в гробу, затем его сжечь или без документов, денег и одежды доехать в другой город.

"Ты приходишь утром на тренинг, в помещение, где нет окон, где плохая циркуляция воздуха. Перерыв с 9 утра до 7 вечера не запланирован. Только 15 минут один раз в туалет сходить. А так, сидите и не смейте вообще отворачиваться, никуда ходить", — поведала Алёна Гервасий.

Для своих многочисленных адептов Байгужин проводил открытые сеансы в соцсетях или арендовал помещения. Одно из них находится на Кутузовском проспекте. Сейчас здесь конечно пусто, но на встречи с гуру сюда приходили сотни молодых женщин.

Он неоднократно рассказывал, что среди его последовательниц есть много несовершеннолетних: «Есть чат юных байгужанок, где сотни тысяч юных байгожанок, которым исполнилось по 15 -16 лет».

Юридический адрес фирмы Багужина зарегистрирован в Сокольниках, но никакого офиса тут нет, только рынок.

Общаться с журналистами гуру отказывается наотрез. Сегодня же появилась информация, что Байгужин, оказывается, был судим и отсидел год за мошенничество. Теперь он может попасть туда снова — пострадавшие, лишившиеся денег, написали заявление в полицию.