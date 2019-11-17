В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет

В России завершилось строительство одного из самых амбициозных проектов в новейшей истории страны — платной скоростной магистрали М-11 из Москвы в Санкт-Петербург. Дорогу протяженностью 684 километра строили с 2012 года и в ближайшее время запустят в эксплуатацию. Мегатрасса обошлась России в нескромные 550 миллиардов рублей, однако она, как ожидается, окупится с лихвой, поскольку не только свяжет скоростной магистралью крупнейшие города России, но и приблизит завершение еще одного важного для экономики страны международного мегапроекта — транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Главная мегатрасса России — в материале «Ленты.ру».

Строительство М-11, если считать с того момента, когда о мегатрассе заговорили первые, длилось без малого 50 лет. Первое упоминание о ней содержится еще в Генеральном плане Москвы 1971 года, однако в советское время она так и осталась невоплощенной идеей. Предметно же о строительстве дороги заговорили только в начале 2000-х, после того, как проект одобрил президент России Владимир Путин . Однако даже несмотря на одобрение президента непосредственно к строительству удалось приступить только спустя почти десять лет — в 2012-м.

В процессе строительства не обошлось без сложностей, сроки завершения проекта неоднократно переносились. По плану дорогу должны были сдать к концу 2018 года, однако в апреле 2016-го в «Автодоре» (компания выступает заказчиком строительства) с оптимизмом пообещали закончить ее даже раньше — к чемпионату мира по футболу, который Россия принимала летом 2018-го. Обещание госкомпания сдержать не смогла, а затем и официальные сроки завершения проекта были сорваны, поскольку строители не успели закончить работы до конца года. Позже в Минтрансе заверяли, что движение по магистрали совершенно точно будет открыто в сентябре 2019 года. Однако и это обязательство российским властям исполнить не удалось.

Как пояснили в ведомстве, на темпы строительства М-11 повлияли такие непредвиденные обстоятельства, как, например, кризис, ударивший по стране в 2014 году из-за антироссийских санкций Запада. Кроме того, в процессе строительных работ у поселка Войскорово на 663-м километре дороги рабочие обнаружили археологический памятник, где некоторым находкам оказалось более трех тысяч лет. В частности, исследователи нашли фрагменты керамических сосудов, несколько очагов, следы славянской колонизации примерно XIV-XV веков и более поздние следы заселения в XVI-XIX веках. Работы археологов затормозили проект на несколько месяцев. Как пояснили в «Автодоре», в таких случаях по закону «Об объектах культурного наследия народов РФ» строительство замораживается до завершения раскопок.

В результате строительство мегатрассы компания «Магистрали двух столиц» (является застройщиком М-11) закончила только 13 ноября 2019 года. В этот день Ростехнадзор выдал ей заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, что является свидетельством фактической сдачи объекта. Запустить движение по трассе (за исключением участка в обход Твери) планируется до конца ноября.

Новая магистраль соединяет Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД) Санкт-Петербурга. Трасса длиной почти 700 километров имеет четыре широкие полосы в каждую сторону и проходит по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. М-11 прокладывали параллельно уже существующей трассе М-10 «Россия». На некоторых участках трассы пересекаются (на 58-м, 149-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м и 646-м километрах), однако поскольку М-11 имеет дорожную категорию А1, все пересечения устроены на разных уровнях.

Максимальная скорость движения по новой трассе пока составляет 130 километров в час, однако ожидается, что ее поднимут до 150 километров. Ограничение уже включает так называемый «бесплатный зазор» — допустимое превышение скорости в 20 километров, за которым не следует штраф. Таким образом, с запуском новой магистрали путь от Москвы до Петербурга сократится до 5,5 часа против нынешних 9-11 часов. Между тем после введения М-11 в эксплуатацию в полном объеме М-10 превратится в бесплатный дублер.

В «Автодоре» уже огласили стоимость проезда по новой дороге: цена будет зависеть от дня недели и использования транспондера. Для легковых автомобилей и мотоциклов она составит 1820 рублей в будние дни и 2020 рублей в выходные. При использовании транспондера стоимость проезда снизится до 1330 и 1500 рублей соответственно. В госкомпании отметили, что на трассе для легковушек будет действовать тариф выходного дня, он распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предпраздничные дни. В то же время цена проезда для среднегабаритных автомобилей выше двух метров (в их число входят прицепы, пикапы и минифургоны) составит 2030 рублей без транспондера и 1500 рублей с транспондером. Для грузовых автомобилей проезд будет стоить 2710 рублей, для автобусов — 3980 рублей. Если они оборудованы транспондерами, стоимость проезда снизится до 2110 рублей и 3190 рублей соответственно.

Как пояснял директор Института экономики транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин , пока не были сданы все участки дороги, нормальной с точки зрения экономики эксплуатации трассы не происходило. Он пояснил, что водители обычно не хотят пользоваться платной дорогой на малых расстояниях, однако после запуска М-11 в полном объеме начнется и ее «нормальная экономика и эксплуатация». Блинкин добавил, что М-11 — грандиозный проект, поскольку в России строится мало дорог высших технических категорий.

От трассы М-11 ожидается значительный экономический эффект, поскольку это не просто дорога, которая соединяет два крупнейших города страны и связывает четыре региона. Новая трасса также входит в более масштабный инфраструктурный проект — транспортный коридор «Европа — Западный Китай». Речь идет о международном проекте, который зародился еще в середине 2000-х на фоне роста объемов торговли между КНР и ЕС . Тогда возникла идея построить трассу протяженностью 8,5 тысячи километров, которая позволила бы наладить перевозки из Китая в Европу через Казахстан и Россию. В Москве согласились присоединиться к проекту, увидев в нем возможность расширения собственных транзитных мощностей.

В результате через Россию было решено проложить участок маршрута, длина которого превышает две тысячи километров. Он состоит из трех отрезков: первый включает в том числе трассу М-11 от Петербурга до Москвы и Центральную кольцевую автодорогу; второй — скоростную магистраль Москва — Казань; третий — отрезок от пересечения со скоростной автодорогой Москва — Казань до границы с Казахстаном, где он соединится с казахстанским участком магистрали. В 2018 году второй отрезок длиной почти 800 километров включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (так называемый 13-й нацпроект), рассчитанный до 2024 года. Однако затем власти отодвинули сроки завершения строительства: из-за дороговизны дороги, которая будет строиться с нуля, и необходимости реконструировать старую трассу Москва — Нижний Новгород — Казань их было решено перенести на 2027 год. Строительство дороги начнется уже в 2020 году, и к 2027 году российский участок «Европа — Западный Китай» будет готов на две трети.

Ожидается, что открытие транзитного маршрута через Россию позитивно скажется на экономике страны, поскольку на всей протяженности российского участка трассы сосредоточено 70 процентов предприятий отечественной автомобильной промышленности, 50 процентов предприятий аэрокосмической и оборонной промышленности, 40 процентов металлургических заводов и треть предприятий машино— и приборостроения. Предполагается, что реализация проекта позволит создать в России до 50 тысяч дополнительных рабочих мест. Однако пока, по всей видимости, планы по получению выгоды для казны и россиян от запуска международного транспортного коридора придется отложить на неопределенной срок и России, и другим участникам строительства. Дело в том, что проект планировалось завершить к 2023 году, но из-за переноса сроков строительства участка Москва — Казань полноценное функционирование магистрали также откладывается.