Госдума приняла поправки в несколько законопроектов, согласно которым демонстрация нацистской свастики теперь легальна, но с рядом оговорок. Закон объективно запоздал: за пять лет за экстремизм на ровном месте были оштрафованы тысячи людей на миллионы рублей.
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Кому разрешили носить свастику
Фото: Деловая газета "Взгляд"
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