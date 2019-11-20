Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
У «Газпрома» всплыл газопровод
У «Газпрома» всплыл газопровод
Компании
РФ, Украина и ЕК провели консультации по транзиту газа
РФ, Украина и ЕК провели консультации по транзиту газа
Экономика
Регионам России снизят налоги
Регионам России снизят налоги
Экономика
«Северному потоку-2» дали шанс ускориться
«Северному потоку-2» дали шанс ускориться
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.80
$
63.97
70.65
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.40
70.05
Индексы и котировки Brent
61.90
+0.73 Золото
1471.43
–0.10 РТС
1447.12
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1065
–0.0006
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

Кому разрешили носить свастику 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Кому разрешили носить свастику
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Госдума приняла поправки в несколько законопроектов, согласно которым демонстрация нацистской свастики теперь легальна, но с рядом оговорок. Закон объективно запоздал: за пять лет за экстремизм на ровном месте были оштрафованы тысячи людей на миллионы рублей.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР Прокуратура потребовала у «земского доктора» вернуть 1 млн рублей Прокуратура потребовала у «земского доктора» вернуть 1 млн рублей Роструд предупредил о выдающих себя за инспекторов мошенниках Роструд предупредил о выдающих себя за инспекторов мошенниках 
Теги:
Другое , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Газпрома» всплыл газопровод
У «Газпрома» всплыл газопровод
РФ, Украина и ЕК провели консультации по транзиту газа
РФ, Украина и ЕК провели консультации по транзиту газа
Регионам России снизят налоги
Регионам России снизят налоги
«Северному потоку-2» дали шанс ускориться
«Северному потоку-2» дали шанс ускориться 1
Россияне резко полюбили валюту
Россияне резко полюбили валюту
Видео
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение