Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
Личный счет
В России вновь изменилась коммуналка
В России вновь изменилась коммуналка
Личный счет
Долг платежом красен: Раскрыт оптимальный размер кредита
Долг платежом красен: Раскрыт оптимальный размер кредита
Личный счет
Apple рискует покинуть РФ
Apple рискует покинуть РФ
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.65
$
63.89
70.42
70.59
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.80
70.55
Индексы и котировки Brent
63.63
+0.08 Золото
1461.90
–0.01 РТС
1455.42
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1023
+0.0001
08.11
1.1022
19.11
08.11
28.10

В «Сколково» заявили, что стартапы РФ все более привлекательны для зарубежных инвесторов 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноября. /ТАСС/. Молодые инновационные компании из России, в том числе резиденты "Сколково", все больше привлекают внимание зарубежных инвесторов. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов на ежегодной технологической конференции Slush в Хельсинки.
"Slush является одной из самых крупных в мире площадок, где встречаются инноваторы, поэтому нам всегда интересно сюда приезжать. Оценку нашим компаниям должны давать потенциальные клиенты, но мое впечатление таково, что качество сколковских стартапов из года в год растет и они, на мой взгляд, становятся все более привлекательны и для зарубежных клиентов и инвесторов", — подчеркнул он.
По словам Дроздова, в последние годы Финляндия, являющаяся родиной Slush, стала достаточно мощным инновационным хабом и поэтому ею интересуются в том числе и стартапы из РФ.
"Думаю, что Финляндия просто в силу добрососедских отношений, которые установились между нашими странами, интересна для российских компаний. Вообще, на мой взгляд, между нашими гражданами сложились теплые отношения и каких-то предубеждений, которые могут существовать у стран, находящихся дальше от нас, меньше. Поэтому общение с российскими предпринимателями для финнов тоже не кажется экзотикой", — считает Дроздов.
Председатель правления фонда напомнил, что в 2020 году «Сколково» будет праздновать 10-летний юбилей. «В год десятилетия фонда ключевыми мероприятиями, которые мы проведем, станут те же, что и в этом году, — Startup Village и форум „Открытые инновации“. Возможно, некоторые знаковые мероприятия, проходившие в предыдущие годы на других площадках, в следующем пройдут в „Сколково“, — рассказал он.
»Конкретный перечень мероприятий еще согласуется, но я не хотел бы, чтобы это воспринималось как какая-то разовая акция, которая уйдет в небытие после юбилея. Все-таки это результат планомерной работы, развития «Сколково» как привлекательного места для работы, проведения мероприятий, объединяющих самых разнообразных людей. И десятилетие — это просто повод усилить нашу работу по созданию такого центра жизни и активности. Надеюсь, в следующие дни рождения все будет так же насыщенно", — подчеркнул Дроздов.
Видео дня. Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие
ТАСС: последние новости
Власти Удмуртии предложили включить создание пяти промпарков в нацпроект Власти Удмуртии предложили включить создание пяти промпарков в нацпроект В Приморье открылся павильон с продукцией из Южной Кореи В Приморье открылся павильон с продукцией из Южной Кореи Законопроект об обезличенных персональных данных внесут до конца года Законопроект об обезличенных персональных данных внесут до конца года
Комментарии 
Теги:
Другое , Игорь Дроздов , Фонд Сколково , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
В России вновь изменилась коммуналка
В России вновь изменилась коммуналка 10
Долг платежом красен: Раскрыт оптимальный размер кредита
Долг платежом красен: Раскрыт оптимальный размер кредита 1
Apple рискует покинуть РФ
Apple рискует покинуть РФ 4
Китайским IT-компаниям запретили получать госсубсидии США
Китайским IT-компаниям запретили получать госсубсидии США
Видео
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение