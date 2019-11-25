Как автоматизировать бизнес-процессы

Автоматизация способствует ускорению бизнес-процессов, снижению трудоемкости операций и предотвращению ошибок. Это улучшает уровень клиентского сервиса и повышает производительность труда. О том, как автоматизировали бизнес-процессы в корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказала Татьяна Бертова, директор по логистике направления «Минеральная изоляция».

Многие компании не спешат автоматизировать свои бизнес-процессы. Как и любой проект, автоматизация имеет экономическую эффективность и окупаемость. И нередко получается, что окупается она в течение 10 лет.

Такие компании стараются сначала улучшить бизнес-процессы организационным способом, не привлекая дополнительных инвестиций, и только когда становится понятно, что организационные инструменты исчерпали себя и без автоматизации повысить эффективность и качество процесса невозможно, приступают к автоматизации. Такой компанией является и ТЕХНОНИКОЛЬ. Мы понимаем, что автоматизация ради автоматизации не нужна.

Приведу пример из жизни компании. Мы хотели повысить производительность труда на складах готовой продукции. У нас уже была информационная система, которая поддерживала операции приема готовой продукции на склад, размещения, хранения, комплектации и отгрузки. Казалось очень заманчивым сразу установить систему управления складом WMS-класса (WMS — от английского warehouse management system, что означает «система управления складом»), когда не человек, а машина управляет действиями на складе.

Однако тщательный анализ складских операций на том этапе показал, что больший эффект принесут такие инструменты, как диаграмма спагетти, параллельные операции, многофункциональные операторы, стандартные операционные процедуры, адресное хранение, перепланировка складских зон и т.д. Реализация организационных инструментов дала рост производительности труда в два раза без инвестиций в автоматизацию! Только после этого мы приступили к дальнейшим улучшениям на складах готовой продукции через автоматизацию бизнес-процессов.

На наш взгляд, успех любого проекта, связанного с автоматизацией, зависит от того, насколько грамотно оценена ее необходимость и возможность получить запланированный эффект. Определив, что без автоматизации в проекте по улучшению бизнес-процесса нам не обойтись, приступаем к автоматизации.

Как правило, для автоматизации одного и того же бизнес-процесса существует немало информационных систем. На старте очень важно проанализировать их функциональность и сравнить с тем, какая функциональность нужна сейчас или будет востребована в перспективе. Иногда «жадность» владельца бизнес-процесса в этом вопросе может привести к избыточной функциональности и, как следствие, нередко к удорожанию стоимости информационной системы, а значит, зря потраченным ресурсам на внедрение, лицензии и т.д.

Определив функциональность, приступаем к выбору информационной системы. Обычно у каждой компании есть свои требования по информационной безопасности, лицензированию, техподдержке, интеграционным механизмам и т.д., поэтому выбор во многом зависит не только от привлекательности для бизнеса с точки зрения стоимости и набора функциональности. При выборе мы также обращаем внимание на экспертизу команды, внедряющей информационную систему, и на наличие у нее успешных проектов в других производственных компаниях.

Для любой автоматизации важен этап работы с базами данных, справочниками, нормативно-справочной информацией. От того, насколько тщательно с ними поработают, зависит качественное протекание бизнес-процесса.

В целом при автоматизации бизнес-процесса мы выделяем семь основных этапов. Предпроектный этап: анализ текущего состояния, поиск коренной причины ключевой проблемы, которую необходимо решать в ходе проекта, обязательное изучение лучших мировых практик и выбор партнеров для реализации.

Затем идет формирование развернутого плана работ и более детальный анализ текущего состояния процессов совместно с партнерами по проекту. Далее происходит моделирование будущего бизнес-процесса, после которого создаются базы данных, формируется нормативно-справочная информация, заполняются различные справочники.

Оптимизация бизнес-процессов может состоять из нескольких этапов в зависимости от количества процессов, которые автоматизируют в ходе проекта, и нескольких итераций «улучшаем-автоматизируем» по каждому из них. Завершающим этапом всегда становится анализ полученных результатов и корректировка в соответствии с ними.

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