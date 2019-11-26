КРОК подведет итоги второго года работы со стартапами

28 ноября ИТ-компания КРОК проведет итоговое мероприятие корпоративного акселератора — CROC DEMODAY. В рамках питч-сессии команды представят результаты своих разработок для банковского сектора, ритейла, страховых и телекоммуникационных компаний и промышленности.

Все проекты Акселератора КРОК прошли краш-тесты, имеют кейсы успешных внедрений и проверены экспертами компании. По итогам второго года работы акселератора было получено 343 заявки на участие, более 80 команд прошли предварительный отбор, но только 44 стартапа дошли до финала. Всего на мероприятии будет представлено порядка 10 работающих и эффективных технологий от стартапов-участников акселератора.

Так, ритейлерам продемонстрируют систему видеоаналитики CERA, которая способна помочь сотрудникам вовремя пополнять полки и сокращать очереди на кассе благодаря технологиям машинного обучения и computer vision. Стартап уже во время акселерации заключил сделку с крупной розничной сетью. А разработанные командой технологии уже применяются в сетях «Верный» и «Магнит» и способны принести ежегодный прирост товарооборота в среднем до 7%.

ВТБ. Банкам будет интересна система фрод-мониторинга Cybertonica. Она отслеживает транзакционные и пользовательские данные клиентов и позволяет не только сокращать фрод на 5-10%, но и увеличивать количество транзакций на 7-11% и экономить до 50 млн рублей в год. Решение уже применяется в бизнесе таких банков как МТС Банк

Страховым и телекоммуникационным компаниям покажут голосового робота Ziax, с помощью которого можно сэкономить на автоматизации колл-центра. Также гостям покажут как уже сейчас должна выглядеть современная служба поддержки: без текучки кадров, ошибок операторов, пропущенных вызовов и недовольных клиентов.

«Наша задача в акселераторе — это не только проверить стартап на прочность, но и научить будущего партнера эффективно работать с корпоративными заказчиками. Мы помогаем точно выявлять потребности клиента, стремиться завоевать доверие на каждом этапе, всегда понимать следующий шаг по проекту, выдерживать все сроки и договоренности. После такой акселерации мы идем в совместные проекты с командой и выступаем входной точкой для клиента, поэтому нам важно не только понимать партнера на уровне «химии», но и технически быть уверенным в его продукте», — отмечает Валентин Губарев, директор по развитию продуктов и сервисов ИТ-компании КРОК.

Участие в демо-дне будет интересно и полезно тем, кто стремится получить новые конкурентные преимущества для своей компании, избавить коллег от рутинных задач, а также вывести бизнес на новый уровень. Принять участие в демо-дне могут ТОП-менеджеры компаний: директора по инновациям, директора по маркетингу, руководители службы логистики, операционные директора, коммерческие директора.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте события https://startup.croc.ru/demoday/

Заявки проходят валидацию у организаторов CROC DEMODAY.

О компании КРОК

КРОК — один из лидеров российского рынка информационных технологий. ИТ-компания создает новую цифровую экосистему общества, реализуя проекты в 40 странах мира. КРОК предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных «сквозных» технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.

Об Акселераторе КРОК

Акселератор КРОК — специальный проект компании КРОК для работы со стартап-командами. Это единственный в России акселератор, который работает только с b2b-продуктами для решения задач крупного бизнеса. Принять участие в акселерационной программе могут только зрелые стартапы с опытом успешных внедрений. Цель интенсива — развитие продуктов для интеграции в ТОП-500 компаний России. Эксперты акселератора КРОК в течение 3 месяцев помогают стартапам «доупаковать» свои предложения для large enterprise, систематизировать продажи, провести cusdev и тестовые внедрения. Портфель продуктов акселератора включает 31 продукт для ритейла, банков, FMCG и телекома. Эти решения помогают решать задачи по маркетингу, HR, логистике, клиентской поддержке и ИТ.