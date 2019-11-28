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В Лондоне обсудили ход подготовки 25-го Мирового энергетического конгресса 

ТАСС 5 часов назад
В Лондоне обсудили ход подготовки 25-го Мирового энергетического конгресса
Фото: Росконгресс
Москва, 28 ноября. 25–27 ноября 2019 года в штаб-квартире Всемирного энергетического совета в Лондоне состоялись рабочие встречи по подготовке 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет 24–27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.
Участие в рабочих встречах приняли представители Всемирного энергетического совета, члены Организационного комитета 25-го Мирового энергетического конгресса, а также руководители профильных направлений Фонда Росконгресс, ответственные за подготовку мероприятия. Возглавил делегацию Росконгресса директор, председатель правления фонда Александр Стуглев.
В ходе встреч в столице Великобритании были обсуждены этапы взаимодействия между фондом и лондонским офисом МИРЭС в рамках подготовки Мирового энергетического конгресса, условия участия в конгрессе, вопросы подготовки центральной площадки и формирования деловой программы, а также планы по продвижению юбилейного мероприятия. Отдельное внимание было уделено опыту проведения предыдущего, 24-го Мирового энергетического конгресса, который прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
"Одним из ключевых элементов и приоритетов в работе Фонда Росконгресс является своевременное планирование подготовки всех мероприятий. Именно от создания грамотной "дорожной карты" зависят успех и четкость проведения любого события. Когда речь идет о таком значимом и статусном проекте, как Мировой энергетический конгресс, вопросы плана и графика работ выходят на первый план. Задача Фонда Росконгресс — создать в Санкт-Петербурге комфортную площадку, способную объединить представителей всех континентов для решения стратегических задач энергетического рынка. Для нас это большая ответственность и новый вызов. Уверен, профессионализм и опыт нашей команды позволят провести Мировой энергетический конгресс на высшем уровне", — отметил Александр Стуглев.
Анджела Уилкинсон, генеральный секретарь и председатель МИРЭС, заключила: "Мировой энергетический совет находится в авангарде общенациональных дискуссий в рамках энергетической повестки вот уже на протяжении столетия, представляет собой авторитетную площадку для обмена экспертными мнениями и стимулирует объединение усилий мирового сообщества с целью обеспечения безопасной, надежной, доступной и устойчивой энергией всего мирового населения. Мировой энергетический конгресс, проводящийся раз в три года, — это уникальное и по-настоящему знаковое событие для всего мирового энергетического сообщества — потребителей энергии, городов, компаний и стран. Со всей ответственностью могу заявить, что юбилейный 25-й Мировой энергетический конгресс, который будет организован Фондом Росконгресс, обеспечит вовлеченность в энергетическую проблематику руководства на самом высоком уровне и позволит еще больше приблизиться ко всеобщей энергетической безопасности".
Рабочие встречи по подготовке 25-го Мирового энергетического конгресса прошли в Лондоне накануне юбилейного, V Российско-британского бизнес-форума, организатором которого выступил Фонд Росконгресс совместно с Торговым представительством России в Великобритании. Мероприятие состоялось 27 ноября 2019 года в вестминстерском конференц-центре Queen Elizabeth II Centre. В форуме приняли участие более 1000 британских и российских лидеров бизнеса, представителей власти, институтов развития и международных организаций.
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Теги:
Другое , Александр Стуглев
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