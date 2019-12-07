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Мэрия Москвы и Сбербанк договорились о сотрудничестве 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Мэрия Москвы и Сбербанк договорились о сотрудничестве
Фото: ТАСС
Московские власти начнут использовать ИТ-платформу Сбербанка. Правительство Москвы приняло предложение банка об использовании передовых технологий для размещения своих сервисов. Это позволит значительно ускорить и удешевить процесс создания услуг для москвичей.
По данным РБК, на новую платформу могут быть перенесены сервисы сайта Mos.ru. Это официальный сайт мэра Москвы, на котором можно оплатить парковку, заплатить за ЖКХ, записаться на прием к врачу, проверить электронный дневник школьника и т.д.
Конкретной информации о новых сервисах пока нет. Известно только, что одна из ИТ-платформ тестируется совместно со Сбербанком. Для этого была создана компания «Цифровые платформенные решения». Ее цель — «анализ и обмен лучшими практиками для их дальнейшего применения в государственном управлении».
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов подтвердил создание совместного предприятия, но от детальных комментариев отказался, пишут «Известия».
В правительстве столицы говорят, что намерены реализовать различные современные сервисы, ориентированные на жителей города, предпринимателей, чиновников. В этом вопросе Москва всегда была локомотивом для остальных регионов России.
«Москва на протяжении десяти лет создает одни из самых передовых ИТ-решений для жителей и бизнеса, используя современные технологии. Так, многие системы Департамента информационных технологий переведены на цифровые платформы», — сказал глава ДИТ Эдуард Лысенко.
Эксперты отмечают, что чем больше сервисов, тем больше возникает взаимосвязей между ними. Поэтому стоимость разработки новых программ все время растет.
ИТ-платформа поможет сэкономить. Она собирает все сервисы в едином пространстве разработки, поэтому интеграция происходит в разы дешевле и удобнее.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Другое , Анатолий Попов , Эдуард Лысенко , Сбербанк России , Правительство Москвы , газета "Известия" , Mos.ru
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