Чем живет самый неблагополучный район Москвы

Жители Москвы считают Некрасовку самым плохим из всех районов города: по их мнению, там ужасная экология и такие же дороги. Кроме того, местные недовольны своими доходами и инфраструктурой для спорта и отдыха, да и в целом уровень комфорта проживания в районе оценивают на 5,6 балла из десяти возможных — это абсолютный городской минимум (средний для столицы показатель — семь баллов). Даже печально известные Бирюлево, Гольяново и Выхино завоевали больше симпатий, чем бурно развивающийся эксклав Юго-Восточного округа. «Лента.ру» исследовала злосчастную территориальную единицу с помощью пользователей Instagram.

Некрасовка — относительно молодой московский район, расположенный за МКАД. Фактически он состоит из трех частей: это старая Некрасовка, прежде бывшая поселком, промышленная зона и Люберецкие поля, где построен огромный современный жилой микрорайон. Район граничит с Косино-Ухтомским районом (Восточный административный округ), но входит в состав Юго-Восточного округа. Он своего рода остров.

Несмотря на дурную репутацию, в Некрасовке есть искусственно созданные уголки кажущегося благополучия. Это, например, Аллея влюбленных — небольшая территория около пруда, где обустроили пешеходные дорожки и установили огромные ворота в форме сердца. Сюда приезжают фотографироваться молодожены.

Так выглядит светская жизнь по-некрасовски. С архитектурной точки зрения район откровенно бедный, кругом сплошные типовые «панельки» и одинаковые детские площадки. Дворы заставлены автомобилями. Вообще многие местные жители жалуются на постоянные пробки на выезде и въезде в район.

Ландшафтный дизайн на 1-й Вольской улице. Справедливости ради — смотрится довольно органично.

А вот уместность этой скульптурной композиции уже вызывает вопросы. В комментариях к снимку местные жители выражают сомнение, что статуя простоит долго. На самом деле ее установили несколько лет назад. В целом Некрасовка — достаточно спокойное место, вандалов тут немного. Местные жители уровень безопасности в районе оценивают на 6,5 балла — это больше, чем в Вешняках, Центральном Чертанове, Бибиреве, Алтуфьевском районе, Северном Измайлове и ряде других столичных локаций.

Метро «Некрасовка» открыли совсем недавно, в июне 2019-го. Открытие станции неоднократно откладывали, и многие уже не верили, что она вообще когда-нибудь будет введена в эксплуатацию. На базе станции планируется строительство огромного транспортно-пересадочного узла с торговой, спортивной и развлекательной инфраструктурой и парком. Иными словами, центр жизни будет именно здесь — у метро.

Потолок станции, по задумке архитекторов, должен напоминать ночное небо. Снимок сделан явно не в час пик.

Храм Покрова на Люберецких Полях — прогрессивное место с собственными страницами во «ВКонтакте» и в Facebook. Возведен в рамках программы строительства православных храмов в Москве (так называемая «Программа-200»). «Можно освятить машину, нагрудные кресты, иконы, на которых канонически изображены Спаситель, Богородица и святые. В нашем храме-часовне вы можете пригласить священника на дом для совершения освящения квартиры», — отмечается на сайте храма.

Высшие силы больше всего нужны Некрасовке для борьбы с продолжающимся загрязнением окружающей среды. Сидеть круглые сутки с закрытыми окнами — это норма для местных жителей. Воздух портят прежде всего мусоросжигательный завод №4 и Люберецкая станция аэрации, которая очищает примерно половину канализационных вод Москвы.

Люди регулярно выходят на митинги, требуя закрыть хотя бы мусоросжигательный завод. Многие берут с собой детей. Во «ВКонтакте» есть как минимум две группы, объединяющие борцов с предприятием. Завод неоднократно пытались закрыть через суд, но он продолжает работать.

Красивые закаты в Некрасовке многие тоже связывают с особенностями местной экологии, но в реальности такое регулярно наблюдают жители разных районов Москвы, в том числе благополучных.

Жители шутят. «Это, наверное, взлетела часть очистных (сооружений — прим. „Ленты.ру“) и поливает сверху», — прокомментировал снимок пользователь m06_v07. Выглядит как приглашение снять вторую часть «Притяжения» не в Чертанове, а в Некрасовке.

Архитектурное «разнообразие».

…И алкогольное. Вообще, новость о том, что Некрасовку признали худшим районом, некоторых местных жителей расстроила. Под соответствующей публикацией в Instagram они оставили, например, такие комментарии (орфография и пунктуация авторов сохранены): «Эй господа — давно в деревянном сартире тужились — это не то — это не так… зажрались чели…», «Нормально, главное метро рядом. Мне нравится, до моего любимого „Садовода“ (рынок около МКАД — прим. „Ленты.ру“) прямая маршрутка ходит», «Некрасовку не тронь — это элитный район — я в нем живу — все класс — не нравится — едь за МКАД» (Некрасовка расположена за МКАД, так что автор этого комментария, похоже, имел в виду территории внутри Московской кольцевой).

Нашлись и недовольные: «В общем согласен, экология тут вообще отвратительная, живу ровно год, — написал alexkrasyuck. — Бывает, месяц не открываю окна из-за смрада, который проникает всюду. Что касается дорог и сопутствующей инфраструктуры, меня все устраивает, а вот спортивные объекты через несколько лет, думаю, сделают. Если смрад никуда не денется в ближайшие два года, то квартиру продам и буду искать там, где, как минимум, не воняет жженым дерьмом».

Спортивную инфраструктуру в районе некрасовцы оценили на 4,4 балла из десяти, это очень плохой показатель. При этом почти в каждом новом дворе есть спортивные площадки, но их, видимо, на всех не хватает.

«Зомби-апокалипсис в полшестого утра», — иронизирует автор. Для Некрасовки абсолютно пустые улицы без машин — это и правда нечто из ряда вон выходящее. Собаке невесело.

У отдаленных районов есть свои плюсы — можно, например, жарить шашлык прямо у подъезда, и никто не сделает замечания. Еще один безусловный плюс — низкая стоимость жилья. В конце августа текущего года стало известно, что Некрасовка — самая популярная у покупателей недвижимости локация Москвы. Она же возглавляет еще один рейтинг — районов с минимальными ценами на жилье: средняя стоимость квадратного метра в местных многоквартирных домах — 146 тысяч рублей.

Жители в отчаянии требуют уважать право людей на чистый воздух. Их можно понять: если за окном круглосуточный смрад, терпеть его еще и в квартире нет никакого желания.

Красиво — если не думать о том, сколько людей живет в этих домах, каким образом они все по утрам добираются на работу, чем дышат, как отдыхают и как терпят однообразие кварталов.

И снова воздух. AQI — это индекс его качества. «Когда вы уже поймете, что вам ничего не изменить? Единственный выход — переезжать, как мы сделали. И как можно быстрее», — так прокомментировал фото один из бывших жителей района. Если все последуют его совету, на юго-востоке Москвы может появиться настоящий район-призрак.