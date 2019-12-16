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В России поменяли правила расчета за горячую воду 

Ura.Ru 16 декабря 2019
В России поменяли правила расчета за горячую воду
Фото: Ura.Ru
Определять, как в регионе будут начисляться счета за горячую воду, теперь будут губернаторы. Соответствующее постановление правительства РФ, принятое в конце ноября, вступило в силу, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Документ наделяет губернатора региона или уполномоченного им органа правом решать, в каком виде (однокомпонентном или двухкомпонентном) в субъекте РФ будут устанавливаться тарифы на горячую воду в закрытой системе», — говорится в сообщении.
Согласно документу, однокомпонентный тариф будет включать в себя стоимость 1 кубического метра холодной воды и расходы на его подогрев. Двухкомпонентный тариф на воду предусматривает начисление платы сразу за два показателя. Учитывается объем потребленной горячей воды и потраченную на ее подогрев тепловую энергию.
В постановлении также отмечается, что новые методические указания по расчету регулируемых тарифов появятся в течение четырех месяцев. Разработкой руководства займутся ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и Минстрой.
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Теги:
Другое , Правительство РФ , ФАС , Минэкономразвития , Минстрой , Минэнерго
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