Как США убеждают союзников поддержать «коронавирусные обвинения» против КНР 

По данным CNN, в последние дни президент США Дональд Трамп , госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу «провели десятки бесед с иностранными союзниками о путях коллективного ответа» на якобы имевшие место умышленные попытки Китая срыть детали вспышки коронавируса и серьезность этого заболевания.

Примечательно, что с учетом приближающихся в ноябре президентских выборов в США и мягко говоря неважного состояния, в котором из-за негативного эффекта от пандемии COVID-19 пребывает американская экономика, повестка возможного «коллективного ответа» Пекину включает новые пошлины на китайские товары и ужесточение взаимодействия с IT-компаниями из Поднебесной. По крайней мере, именно такие «карательные меры» рассматриваются в Белом доме, а их главным сторонником является зять Трампа — Джаред Кушнер , сообщили анонимные источники CNN.

Заметим, что с учетом ангажированности этого СМИ и нескрываемого желания сорвать переизбрание нынешнего американского лидера к информации такого рода априори стоит относиться с изрядной долей скепсиса. Не исключено, что либеральные мейнстрим медиа пытаются таким образом осложнить и без того далеко не безоблачные отношения действующей администрации США и КНР, тем самым еще сильнее обострив ситуацию в американской экономике накануне президентских выборов.

Однако если в таких данных и есть доля правды, то по сути, речь идет о новом витке протекционистского курса Вашингтона, который на берегах Потомака на этот раз собираются обосновать вскрытыми «прегрешениями» КНР в распространении коронавируса по миру. Основания для таких прогнозов в последнее время неоднократно давал сам Дональд Трамп, заявлявший о намерении выставить счет Китаю «за допущенные ошибки».

Что точно известно, так это стремление союзников США устраниться от все более агрессивной конфронтации Вашингтона и Пекина, которая из области мегафонной дипломатии вокруг поиска виноватых во вспышке COVID-19 в любой момент может спровоцировать новый этап экономической войны или привести к рискам в сфере безопасности.

Европейский союз , не желающий становиться разменной монетой в «геополитических разборках» США и КНР, занял подчеркнуто равноудаленную позицию, как от Вашингтона, так и от Пекина. И осторожно призвал к независимому международному расследованию причин пандемии. Как сообщил руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Борелль, соответствующее предложение Брюсселя будет официально сделано на предстоящей 18 мая международной встрече Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным телеканала Euronews, данная инициатива изначально принадлежала Австрии, которая убедила своих партнеров по ЕС в необходимости выяснить реальные причины вспышки коронавируса с тем, чтобы избежать подобных эпидемиологических кризисов в будущем. Сам же Борелль в недавнем интервью французскому изданию Le Journal de Dimanche заявил, что такое международное расследование должно отойти от «поля боя между Китаем и США, обвиняющих друг друга, что только обостряет их соперничество».