Поиск работы в кризис: самоизоляция должна протекать с пользой 

Многие жители России в связи с финансовыми трудностями, возникшими из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции, стремятся найти новую работу или хотя бы дополнительный источник заработка. Кризис подталкивает людей рассматривать различные варианты. Между тем спрос и предложение на рынке довольно сильно варьируются, реагируя на постоянное изменение ситуации, а также на сезонность.

Например, как считают эксперты, наибольшее количество вакансий за последнюю неделю апреля было зафиксировано в таких группах профессий, как «Производство, сырьё, сельское хозяйство», «Строительство», «Продажи», «Транспорт, логистика», «Автомобильный бизнес».

Так, у сельскохозяйственной отрасли рост сезонный, а вот число вакансий в сфере транспорта и продаж растёт в том числе в ответ на спрос на онлайн-торговлю и доставку — многие компании перестраивают работу под новые реалии, пояснил NEWS.ru представитель «Авито Работа» Дмитрий Пучков

Однако важно понимать, что сейчас выросла и конкуренция среди соискателей, поэтому действовать нужно быстро, а порой и на опережение возможных соперников.

Искать интересующие вакансии можно самостоятельно по старинке или через знакомых, что для многих является более надёжным и проверенным методом. Кроме того, воспользоваться можно различными программами-ассистентами, представляющими собой ботов, которые, как правило, собирают о вас нужную для поиска вакансий информацию, задавая соответствующие вопросы.

Программно можно создать себе профиль по имеющимся шаблонам с базовой информацией, необходимой работодателю, и получать по несколько вакансий в день, сводя ручной поиск в итоге к минимуму.

Но если искать работу вручную, то для начала нужно определить для себя сферы, в которых вы готовы трудиться, а также тип занятости. Эти шаги помогут сузить круг поиска и сфокусироваться на наиболее подходящих предложениях, отмечает Пучков.

Важно внимательно изучить вакансии, чтобы понять, в каких сотрудниках сейчас особенно заинтересованы работодатели и какую зарплату они готовы предложить.

Например, в среднем по России по состоянию на конец апреля самые высокие зарплаты работодатели предлагали в таких группах профессий, как «Строительство» (56 тысяч рублей), «Медицина, фармацевтика» (48 тысяч), «Транспорт, логистика» (47 тысяч), «Автомобильный бизнес» (46 тысяч).

Будьте готовы рассматривать вакансии с обучением или с небольшим понижением заработной платы, а также, по возможности, в соседних городах и регионах — среди них могут быть хорошие предложения, — рекомендует эксперт.

Также желательно заранее подготовить или обновить уже имеющееся резюме. Помимо этого, с работодателем можно связаться и напрямую, не дожидаясь откликов на ваш размещённый в Сети бэкграунд.

И помните, что сейчас особенно важно проявлять активность, откликаться на вакансии самостоятельно, звонить или писать работодателю. Чем выше количество откликов на первом этапе поиска, тем больше шансов получить долгожданное предложение.