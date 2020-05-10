«За вход на спасательные шлюпки надо платить»

Об этом бизнесмены рассказали на онлайн-встрече с Борисом Титовым и попросили омбудсмена о помощи. Выручка упала до нуля, и платить зарплаты не на что, в то же время предприятия зачастую не могут получить господдержку.

«За вход на спасательные шлюпки надо заплатить», — грустно шутит владелица петербургской сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк» Лялья Садыкова.

Она участвовала в онлайн-совещании бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом.

Главная жалоба представителей одной из самых пострадавших отраслей — получить господдержку очень сложно. Например, беспроцентный кредит на зарплаты. Во-первых, банки идут на выдачу денег неохотно. Во-вторых, с этих денег нужно заплатить налоги, в том числе страховые взносы. И тогда эти бесплатные на первый взгляд средства превращаются в кредит под 70% годовых, подсчитала бизнесвумен. Кстати, из-за того, что нужно заплатить НДФЛ, работники получат не обещанный МРОТ в виде 12 тысяч 130 рублей, а на 13% меньше, то есть на полторы тысячи. Выходит, им выгоднее уволиться, встать на биржу труда и получать полное пособие.

Или другая мера — безвозмездные гранты на выдачи зарплат. Там ограничения — у предприятия не должно быть недоимки больше 3 тысяч рублей. Но это очень низкий порог. А еще многие владельцы салонов красоты работают как ИП, то есть как «физики». А значит, учитываются и их личные налоги. И если такой предприниматель не успел оплатить, допустим, транспортный налог, то в помощи ему откажут, объясняет Лялья Садыкова.

Лялья Садыкова владелица петербургской сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк»: «Для получения субсидии — как ее в народе назвали, президентская зарплата — не должно быть долгов по любым налогам и взносам более 3 тысяч рублей, а у индивидуальных предпринимателей к этим критериям добавляются еще и личные долги. Допустим, в нашей отрасли уже 50% индивидуальных предпринимателей получили отказ в получении этой субсидии, потому что у них на 1 марта личный долг в виде, допустим, неоплаченного транспортного налога. Издевательский критерий, потому что как связаны личные долги и бизнес, мне вообще не понять. К тонущему кораблю придет помощь, но в спасательные шлюпки будут сажать только тех, кто оплатил заранее взносы во флот».

Или другое требование: предприятие должно сохранить 90% штата. Но выручка у отрасли упала до нуля, зарплаты платить нечем. Это малый бизнес, где работают пять — семь человек. Кто-то от отчаяния захочет уйти сам и получать хоть что-то как безработный. Но в компании из шести человек один уволившийся — это больше 10% персонала. Значит, в помощи откажут.

Наконец, другая проблема, о которой Business FM постоянно пишут в рубрику «Бизнес говорит», как это сделала владелица салона красоты в Москве Наталия. Речь идет о кодах ОКВЭД, по которым власти распределяют помощь. У предпринимательницы код отличается всего на одну цифру от того, что указан в постановлении правительства. Женщина обращалась с этой проблемой в несколько государственных органов. Но везде после слова ОКВЭД разговор заканчивался, рассказывает Наталия.

«Везде я слышу только одно — у вас не тот ОКВЭД. Никто не стал слушать более расширенную историю о том, что мы можем подтвердить принадлежность к пострадавшей отрасли. Я могу подтвердить, что моя выручка упала на 100%. Дальше в принципе никто не хочет. Уровень исполнителей пресекает любую твою попытку как-то донести, как-то разрешить ситуацию. Я сейчас в этом положении не одна, а много достаточно предпринимателей, и возможно, что если у нас будет какой-то канал, куда мы можем писать, мы можем с кем-то контактировать, кто не будет нас отшвыривать, было бы неплохо. Может быть, хотя бы увидеть, что нам хотят пойти навстречу».

«Так было бы легче хотя бы в моральном смысле», — продолжает Наталия.