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Forbes рассказал, где укрылись от коронавируса российские олигархи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские участники рейтинга 200 богатейших предпринимателей по версии Forbes рассказали, где предпочитают проводить время в условиях самоизоляции.
Большинство из ответивших 78 бизнесменов, порядка 50 человек, остались в России. В Москве остались все девелоперы — им нельзя улетать от вызванных кризисом проблем, нужно спасать свои компании, констатирует издание.
Не смогли все бросить и акционеры крупных промышленных предприятий, которым необходимо обеспечивать непрерывную работу в новых условиях, пишет Forbes.
На втором месте расположилась Великобритания, где пережидают вирус восемь человек, среди них ждущий экстрадиции Олег Тиньков, Михаил Фридман и Вячеслав Кантор.
На третьем месте — Евросоюз. Так, Давид Якобашвили и Сергей Саркисов живут в Монако, Петр Авен пишет новую книгу в Латвии, Сергей Петров живет в Вене, еще один человек, имя которого не называется, — на Кипре.
На четвертом месте США с шестью олигархами, включая Юрия Мильнера, Виктора Ремшу и Ратмира Тимашева. На пятом месте оказалась Швейцария, где проводят время в изоляции Андрей Баронов и Константин Николаев.
Миллиардер Алишер Усманов отправился на самоизоляцию в Ташкент.
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, отметив, что их совокупное состояние за год из-за коронавируса сократилось до 456 млрд долларов. В этом году журнал снизил порог для вхождения в рейтинг — теперь для этого требуется состояние в 400, а не в 500 млн долларов.
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Другое , Ратмир Тимашев , Сергей Петров , Юрий Мильнер , Олег Тиньков , Давид Якобашвили , Константин Николаев , Алишер Усманов , Сергей Саркисов , Петр Авен , Михаил Фридман , Вячеслав Кантор , Андрей Баронов , ЕС , Forbes
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