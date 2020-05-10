Forbes рассказал, где укрылись от коронавируса российские олигархи 

Российские участники рейтинга 200 богатейших предпринимателей по версии Forbes рассказали, где предпочитают проводить время в условиях самоизоляции.

Большинство из ответивших 78 бизнесменов, порядка 50 человек, остались в России. В Москве остались все девелоперы — им нельзя улетать от вызванных кризисом проблем, нужно спасать свои компании, констатирует издание.

Не смогли все бросить и акционеры крупных промышленных предприятий, которым необходимо обеспечивать непрерывную работу в новых условиях, пишет Forbes.

Миллиардер Алишер Усманов отправился на самоизоляцию в Ташкент.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, отметив, что их совокупное состояние за год из-за коронавируса сократилось до 456 млрд долларов. В этом году журнал снизил порог для вхождения в рейтинг — теперь для этого требуется состояние в 400, а не в 500 млн долларов.