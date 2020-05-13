СМИ: главы Архенгельской области и Ненецкого автономного округа объявят об объединении регионов 

Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству Архангельской области. Заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре — сначала там пройдёт совещание с главами правительств регионов. Планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Референдум должен пройти до конца года.

Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, говорит один из источников РБК.

Последний раз российские регионы объединялись в 2008 году: 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. Референдумы в обоих регионах прошли в марте 2007 года, более 90% принявших участие в референдумах проголосовали за объединение.