Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.20
82.00
78.05
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.50
78.30
Индексы и котировки Brent
36.13
+0.56 Золото
1711.38
+0.07 РТС
1224.99
–0.84
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0982
+0.0135
12.05
1.0848
22.05
14.05
30.04

Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание, посвященное ситуации на рынке труда в России. О таких планах он сообщал неделей ранее. Глава государства поручал министру труда и социальной защиты Антону Котякову подготовиться к этому совещанию. Министр тогда же сообщал, что ведомство сформировало дополнительные меры поддержки занятости населения и готово представить их президенту.
По данным Минкомсвязи на середину мая, около 400 тыс. граждан за прошедший месяц встали на учет в центры занятости через Единый портал госуслуг и начали получать выплаты по безработице.
Ранее Котяков в программе "Познер" на Первом канале заявил, что число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн, и рост, по его оценкам, продолжится в мае и июне. В России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн, сказал глава Минтруда.
Как отмечал 25 мая руководитель МЭР РФ Максим Решетников, последствия пандемии нового коронавируса показали необходимость развития дистанционных методов работы в рамках нацпроекта "Производительно труда и поддержка занятости". По его словам, сейчас разрабатывается специальная платформа для подключения к ней предприятий. Министр добавил, что в этом году придется пересмотреть реализацию ряда мероприятий в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".
Профильный нацпроект
Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Планируется, что он затронет 10 тыс. предприятий в 85 регионах РФ, а мерами поддержки в его рамках воспользуются 4 тыс. 854 предприятия.
Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.
Нацпроект состоит из трех подразделов — федеральных проектов "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности".
Главный целевой показатель — ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году. Общее финансирование составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд — из федерального бюджета, 5,6 млрд — из внебюджетных источников, 800 млн — из бюджетов субъектов РФ.
Видео дня. В России растет спрос на загородную недвижимость
ТАСС: последние новости
ФТС к 2030 году обеспечит полномасштабную цифровизацию работы таможенных органов ФТС к 2030 году обеспечит полномасштабную цифровизацию работы таможенных органов В Северной Осетии наладят производство консервирования овощной и плодово-ягодной продукции В Северной Осетии наладят производство консервирования овощной и плодово-ягодной продукции "Почта России" предоставит МСП Петербурга отсрочку по арендным платежам "Почта России" предоставит МСП Петербурга отсрочку по арендным платежам
Комментарии
Другое , Максим Решетников , Антон Котяков , Владимир Путин , Минтруд , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как умирает легендарный «Антонов»
Как умирает легендарный «Антонов»
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
«Красному и Белому» поставили ультиматум
«Красному и Белому» поставили ультиматум
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение