Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда 

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание, посвященное ситуации на рынке труда в России. О таких планах он сообщал неделей ранее. Глава государства поручал министру труда и социальной защиты Антону Котякову подготовиться к этому совещанию. Министр тогда же сообщал, что ведомство сформировало дополнительные меры поддержки занятости населения и готово представить их президенту.

По данным Минкомсвязи на середину мая, около 400 тыс. граждан за прошедший месяц встали на учет в центры занятости через Единый портал госуслуг и начали получать выплаты по безработице.

Ранее Котяков в программе "Познер" на Первом канале заявил, что число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн, и рост, по его оценкам, продолжится в мае и июне. В России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн, сказал глава Минтруда

Как отмечал 25 мая руководитель МЭР РФ Максим Решетников , последствия пандемии нового коронавируса показали необходимость развития дистанционных методов работы в рамках нацпроекта "Производительно труда и поддержка занятости". По его словам, сейчас разрабатывается специальная платформа для подключения к ней предприятий. Министр добавил, что в этом году придется пересмотреть реализацию ряда мероприятий в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Профильный нацпроект

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Планируется, что он затронет 10 тыс. предприятий в 85 регионах РФ, а мерами поддержки в его рамках воспользуются 4 тыс. 854 предприятия.

Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Нацпроект состоит из трех подразделов — федеральных проектов "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности".

Главный целевой показатель — ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году. Общее финансирование составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд — из федерального бюджета, 5,6 млрд — из внебюджетных источников, 800 млн — из бюджетов субъектов РФ.