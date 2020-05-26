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Россия выходит из карантина 

Большая Азия и ещё 2 6 часов назад
Россия выходит из карантина
Фото: Большая Азия
Президент России, Администрация президента, правительства России и Москвы ни на минуту не прекращали свою деятельность во время пандемии коронавируса. Работа шла даже в усиленном режиме, практически круглосуточно.
Особо пристально глава государства следил за логистикой, то есть своевременной доставкой всех грузов — прежде всего, медикаментов и продуктов — по назначению. Традиционно для России особо важной в этом процессе является роль российских железных дорог. Глава РЖД Олег Белозёров лично отчитался перед президентом о проделанной работе, особо отметив, что возглавляемая им компания делала всё возможное для обеспечения транспортной доступности для россиян от Южно-Сахалинска до Калининграда.
"Мы делали задел в 2019 г. и нам не стыдно использовать дополнительные возможности", — сказал глава РЖД Олег Белозёров.
На вопрос Владимира Путина он ответил, что инвестпроекты будут сокращены на 200 миллиардов. Ранее они были на уровне 820 миллиардов, а сейчас мы вышли на 620 миллиардов.
"За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавируса в Россию. Важно также сберечь собственное здоровье, избежать опасность для своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину. Рекомендую учитывать это при планировании путешествий — лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", — сказал на заседании Правительства премьер Михаил Мишустин.
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Комментарии
Другое , Михаил Мишустин , Олег Белозеров , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Правительство РФ , РЖД
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