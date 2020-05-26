Россия выходит из карантина 

Президент России, Администрация президента правительства России и Москвы ни на минуту не прекращали свою деятельность во время пандемии коронавируса. Работа шла даже в усиленном режиме, практически круглосуточно.

Особо пристально глава государства следил за логистикой, то есть своевременной доставкой всех грузов — прежде всего, медикаментов и продуктов — по назначению. Традиционно для России особо важной в этом процессе является роль российских железных дорог. Глава РЖД Олег Белозёров лично отчитался перед президентом о проделанной работе, особо отметив, что возглавляемая им компания делала всё возможное для обеспечения транспортной доступности для россиян от Южно-Сахалинска до Калининграда.

"Мы делали задел в 2019 г. и нам не стыдно использовать дополнительные возможности", — сказал глава РЖД Олег Белозёров.

На вопрос Владимира Путина он ответил, что инвестпроекты будут сокращены на 200 миллиардов. Ранее они были на уровне 820 миллиардов, а сейчас мы вышли на 620 миллиардов.