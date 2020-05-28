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Законы, вступающие в силу с 28 мая 

Парламентская газета 1 час назад
Законы, вступающие в силу с 28 мая
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 704 «О заключении дополнительных соглашений к договорам аренды федерального недвижимого имущества»
Установлено, что согласовывать с федеральными органами исполнительной власти дополнительные соглашения к договорам аренды федерального недвижимого имущества, предусматривающие отсрочку внесения арендной платы или освобождение от нее субъектов малого и среднего предпринимательства из пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированных НКО, не требуется.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
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