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Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд 

Газета.Ru и ещё 2 4 часа назад
Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд
Фото: Уралинформбюро
Рок-музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram очередное стихотворение. Он высмеял российских артистов, которые жалуются на тяжелые условия и ждут помощи от государства, сообщает телеканал «360».
Все началось с жалобы Пригожина на отсутствие доходов во время пандемии. На это Сергей Шнуров отреагировал в своей иронично-стихотворной манере, не удержавшись от обидных колкостей, что вызвало возмущение продюсера.
После лидер «Ленинграда» высмеял и Сергея Глушко (Тарзана), который посчитал, что властям лучше помогать артистам, а не пенсионерам и врачам.
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