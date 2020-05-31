Шнуров написал еще один стих про «бедствующих» звезд 

Рок-музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram очередное стихотворение. Он высмеял российских артистов, которые жалуются на тяжелые условия и ждут помощи от государства, сообщает телеканал «360».

Все началось с жалобы Пригожина на отсутствие доходов во время пандемии. На это Сергей Шнуров отреагировал в своей иронично-стихотворной манере, не удержавшись от обидных колкостей, что вызвало возмущение продюсера.