Названы самые защищенные от коронавируса страны по версии Forbes 

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Аналитики журнала Forbes подготовили рейтинг наиболее защищенных от коронавируса стран. Его лидером стала Швейцария.

При составлении списка оценивались применяемые в странах меры по выявлению инфицирования и экономические показатели.

Второе место досталось Германии, отличившейся устойчивой экономикой и осторожной кампанией по ослаблению ограничений, а третье — Израилю, в котором низкое число случаев COVID-19 назвали заслугой властей.

— А что США? Они на 58-ом месте, сразу за Румынией, и на две позиции впереди России, — говорится на сайте Forbes.

Наиболее опасными регионами были названы страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка и ряд ближневосточных стран.