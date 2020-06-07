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Названы самые защищенные от коронавируса страны по версии Forbes 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Названы самые защищенные от коронавируса страны по версии Forbes
Фото: Вечерняя Москва
Аналитики журнала Forbes подготовили рейтинг наиболее защищенных от коронавируса стран. Его лидером стала Швейцария.
При составлении списка оценивались применяемые в странах меры по выявлению инфицирования и экономические показатели.
Второе место досталось Германии, отличившейся устойчивой экономикой и осторожной кампанией по ослаблению ограничений, а третье — Израилю, в котором низкое число случаев COVID-19 назвали заслугой властей.
— А что США? Они на 58-ом месте, сразу за Румынией, и на две позиции впереди России, — говорится на сайте Forbes.
Наиболее опасными регионами были названы страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка и ряд ближневосточных стран.
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