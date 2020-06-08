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Крупнейший издательский дом покинул Россию 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Фото: Lenta.ru
Издательский дом Bauer Media Group, выпускающий в России журналы «Тайны звезд» и «Оракул», сменил структуру владения. Как сообщает «Коммерсантъ», немецкая компания вышла из бизнеса и в результате покинула Россию.
По словам гендиректора Bauer Media Group в России Алексея Иванова, немецкие учредители вышли из компании, теперь она принадлежит ему и исполнительному директору Музе Монамс: в долях по 60 и 40 процентов соответственно. Сумму сделки Иванов не раскрыл. Он уточнил, что источником стали «некредитные деньги». Компанию планируется переименовать, издательский дом сможет использовать имя Bauer Media Group до 2021 года.
По данным отчета Роспечати за 2019 год, Bauer Media Group — крупнейший по аудитории издательский дом в России. В него входят 86 изданий в категориях о звездах, о полезных советах, о здоровье, журналы историй, научно-популярные, кулинарные, детские и развлекательные. Среди них: «Тайны звезд», «Звезды и советы», «Все для женщины», «Народный совет», «Дачный сезон», «Ваш семейный доктор», «Вдвоем», «Оракул», «Архивы ХХ века», «Сказочный патруль», «Тещин язык», «Зятек» и «777».
Участники издательского рынка считают, что причина спада интереса иностранных инвесторов — в экономической ситуации и политических рисках в России. Один из собеседников на рынке также сообщил изданию, что у инвесторов из-за рубежа нет гарантий, что долю иностранцев в медиа в будущем не ограничат еще больше. С 2016 года иностранцам запрещено учреждать в России СМИ и владеть более чем 20 процентами в их капитале. В связи с этим с российского рынка ушло крупное немецкое издательство Axel Springer, которое издавало в России Forbes, OK!, GEO и Gala.
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