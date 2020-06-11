В России провели более 13,8 миллиона текстов на COVID-19 

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Более 13,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 321 тысяча человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 13,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 321 тысяча человек", — говорится в сообщении.

За последние сутки в России проведено 329 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.