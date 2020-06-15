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Депутат Госдумы предложил усилить контроль над знахарями и шаманами 

News.ru и ещё 8 5 часов назад
В Госдуме захотели усилить контроль над шаманами
Фото: Franklin Jacome/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress
Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил предложение вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой о необходимости усиления контроля за знахарями, шаманами и народными целителями.
Инструментарий, предоставляемый онлайн, максимально обезопасил игроков неофициальной отрасли. Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения, — привели слова политика в ТАСС.
Он отметил, что количество таких «специалистов» значительно выросло за последние месяцы.
В этой связи важно отметить, что законодательные нормы, регулирующие эти неформальные отрасли медицины, регламенты проверки и контроля не соответствуют темпам роста и обновления этой ниши рынка. Процедуру сертификации Росстандартом услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков, являющуюся добровольной, проходят далеко не все частные лица, — привели слова Виктора Зубарева в ТАСС.
Депутат предложил ввести обязательное лицензирование представителей нетрадиционной медицины.
Ранее NEWS.ru писал, что якутского шамана Александра Габышева, который ходил «изгонять Путина», увезли в психиатрическую больницу. Отмечается, что 12 мая 2020 года около 20 сотрудников ОМОНа ворвались в его дом и увезли мужчину в больницу, не предъявив никаких документов и даже не дав ему обуться. Суд в Якутии изучил видеозаписи задержания «шамана» и признал законной его принудительную госпитализацию в психдиспансер.
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Комментарии
Другое , Татьяна Голикова , Виктор Зубарев , Госдума , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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