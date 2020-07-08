С 1 июля в России маркировка кодами распространена на все лекарства 

В системе маркировки товару присваивается уникальный код, по которому отслеживается его движение с момента производства или импорта до продажи.

С помощью мобильного приложения "Честный знак" каждый может самостоятельно проверить товар и в случае выявления нелегальной продукции подать жалобу прямо из приложения.

"У людей формируется новая потребительская привычка — сканировать товары перед покупкой, — отмечают в минпромторге. — Одновременно это повышает эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет расширения географии и частоты проверок, а также за счет геймификации процесса".

14 миллиардов товаров уже получили специальные коды. Участниками системы маркировки являются 220 тысяч компаний

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал еще в начале 2017 года. С тех пор оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза.