Росприроднадзор не подвинется ни на копейку по сумме ущерба в Норильске 

Сумма в 147,7 миллиарда рублей, в которую был оценен ущерб, нанесенный природе разливом дизельного топлива на предприятии "Норникеля" , адекватна масштабам катастрофы. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщают «Известия».

"Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт. К счастью, в России мы не имеем аналогов", — отметила Радионова.

По ее словам, в акваторию одномоментно попал объем топлива, сравнимый с семью железнодорожными составами нефтепродуктов (порядка 17 тысяч тонн), передает «Уралинформбюро».

Она подчеркнула, что в ведомстве уверены в правомерности применения использованных при расчете суммы коэффициентов. «Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество. Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались. Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет», — подчеркнула она.

Глава Росприроднадзора добавила, что от «Норникеля» пока не поступало конкретных предложений о снижении суммы вреда. Между тем в пресс-службе компании, принадлежащей миллиардеру Владимиру Потанину , ранее заявили, что оценка ущерба завышена.

Стоит напомнить, 29 мая на ТЭЦ-3 дочернего предприятия «Норникеля» произошла разгерметизация топливного бака — в близлежащие реки Амбарную и Далдыкан вылилось более 21 тысячи тонн топлива. Ситуацию в Норильске признали ЧС федерального уровня.