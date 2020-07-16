Росприроднадзор не подвинется ни на копейку по сумме ущерба в Норильске 

Сумма в 147,7 миллиарда рублей, в которую был оценен ущерб, нанесенный природе разливом дизельного топлива на предприятии "Норникеля", адекватна масштабам катастрофы. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщают «Известия».
"Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт. К счастью, в России мы не имеем аналогов", — отметила Радионова.
По ее словам, в акваторию одномоментно попал объем топлива, сравнимый с семью железнодорожными составами нефтепродуктов (порядка 17 тысяч тонн), передает «Уралинформбюро».
Она подчеркнула, что в ведомстве уверены в правомерности применения использованных при расчете суммы коэффициентов. «Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество. Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались. Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет», — подчеркнула она.
Глава Росприроднадзора добавила, что от «Норникеля» пока не поступало конкретных предложений о снижении суммы вреда. Между тем в пресс-службе компании, принадлежащей миллиардеру Владимиру Потанину, ранее заявили, что оценка ущерба завышена.
Стоит напомнить, 29 мая на ТЭЦ-3 дочернего предприятия «Норникеля» произошла разгерметизация топливного бака — в близлежащие реки Амбарную и Далдыкан вылилось более 21 тысячи тонн топлива. Ситуацию в Норильске признали ЧС федерального уровня.