«Еаптека» временно сняла с продажи экспресс-тесты на антитела к коронавирусу 

МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Интернет-аптека "Еаптека" убрала из продажи экспресс-тесты на антитела к COVID-19 до разъяснения регуляторами ситуации, сообщил РИА Новости гендиректор компании Антон Буздалин

"На текущий момент мы убрали тесты из продажи до прояснения регуляторами ситуации", — сказал Буздалин. По его словам, порядок и способ использования экспресс-тестов регламентируются инструкцией по применению, что указано в письмах Росздравнадзора об использовании тест-систем. В инструкции указано, что экспресс-тест предназначен "только для профессионального применения персоналом с надлежащей квалификацией", отметил он.

Помимо этого, правила надлежащей аптечной практики не устанавливают ограничения на продажу медицинских изделий только для использования в домашних условиях, добавил Буздалин. По его мнению, тесты могут приобретать и корпоративные клиенты для тестирования сотрудников.

"Таким образом, на наш взгляд, тесты не являются товаром, каким-либо образом ограниченным в обороте, регулятор лишь разъяснил, каким образом они могут быть использованы. Мы руководствовались этими письмами (Росздравнадзора — ред.) и не видели проблемы с продажей данных товаров, особенно после нанесения на упаковку дополнительной маркировки по применению только in-vitro (только в условиях диагностических лабораторий)", — сказал он.