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«Еаптека» временно сняла с продажи экспресс-тесты на антитела к коронавирусу 

Прайм 18 часов назад
«Еаптека» временно сняла с продажи экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Фото: Прайм
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Интернет-аптека "Еаптека" убрала из продажи экспресс-тесты на антитела к COVID-19 до разъяснения регуляторами ситуации, сообщил РИА Новости гендиректор компании Антон Буздалин.
Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев во вторник сообщил, что ведомство планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус населению в торговых сетях. Сославшись на разъяснение Роспотребнадзора и Росздравнадзора, он заявил, что использовать тест-системы на COVID-19 могут только квалифицированные медработники.
"На текущий момент мы убрали тесты из продажи до прояснения регуляторами ситуации", — сказал Буздалин. По его словам, порядок и способ использования экспресс-тестов регламентируются инструкцией по применению, что указано в письмах Росздравнадзора об использовании тест-систем. В инструкции указано, что экспресс-тест предназначен "только для профессионального применения персоналом с надлежащей квалификацией", отметил он.
Помимо этого, правила надлежащей аптечной практики не устанавливают ограничения на продажу медицинских изделий только для использования в домашних условиях, добавил Буздалин. По его мнению, тесты могут приобретать и корпоративные клиенты для тестирования сотрудников.
"Таким образом, на наш взгляд, тесты не являются товаром, каким-либо образом ограниченным в обороте, регулятор лишь разъяснил, каким образом они могут быть использованы. Мы руководствовались этими письмами (Росздравнадзора — ред.) и не видели проблемы с продажей данных товаров, особенно после нанесения на упаковку дополнительной маркировки по применению только in-vitro (только в условиях диагностических лабораторий)", — сказал он.
В пресс-службе компании "Р-Фарм", импортер экспресс-тестов на коронавирус Lepu, заявили, что на все тесты нанесен стикер с предупреждением о необходимости использования тест-систем только в условиях диагностических лабораторий. "Соответствующее положение включено во все текущие контракты с покупателями. "Р-Фарм" не ведет никакой рекламной промоционной активности, направленной непосредственно на потребителей", — заявили в компании.
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Комментарии
Другое , Антон Буздалин , Игорь Артемьев , Р-Фарм , Роспотребнадзор , ФАС , Росздравнадзор , РИА Новости
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