Экономист: власти игнорируют указание Путина

В период серьезного кризиса ради выгоды власти будут искусственно раздувать инфляцию, считают эксперты.

Экономист Никита Кричевский прокомментировал последние события в стране — митинги в защиту Фургала и состояние экономики, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению эксперта, все эти события так или иначе связаны. Митинги в защиту Фургала — это недовольство народа тем, что арестовали их губернатора, которого они выбрали и который их устраивал. Но далее народное недовольство, прогнозирует экономист, может перерасти во всероссийское.

Как отметил Никита Кричевский в программе на радио «Комсомольская правда», небольшая группа людей втихаря нарушает данные Путиным указания — помогать народу в это непростое время. Так, вместо выплат и политики поддержки власти решили проиндексировать цены на газ. Это значит рост тарифов не только для тех, у кого есть газовые плиты дома — в итоге подорожает все, ведь котельные используют газ, промышленность использует газ.

Еще одно непопулярное и бессмысленное в такое время решение — маркировка товаров. Если продукты действительно надо маркировать — это вопрос безопасности. Но, удивляется Кричевский, зачем именно сейчас, в разгар кризиса, в преддверие возможной девальвации, проводить такие процедуры, которые вызовут рост цен.

А девальвация, по словам Кричевского, будет. Это показывают цифры от Центробанка . Так, в этом году ВВП страны рухнул на 10% — из-за коронавируса и введенных ограничений. Кроме того, в этом году Россия собрала в 3 раза меньше нефтегазовых доходов, а дефицит бюджета на сегодня составляет 36%. Все это неминуемо приведет к девальвации.

Помимо этого, прогнозирует Кричевский, власти будут раздувать инфляцию — потому что доходы упадут, а налоги им как-то надо будет получать. По прогнозам экономиста, инфляцию «поддуют» не сильно — двузначной цифра не будет.