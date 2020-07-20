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Создатели финансовой пирамиды похитили более 11 млн рублей у жителей Самары и Башкирии 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Прокуратура города Самары утвердила обвинительное заключение в отношении трех граждан, похитивших у жителей Самарской области и Башкирии более 11 млн рублей путем создания финансовой пирамиды. Полученные от клиентов инвестиции перевозились в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.
"В период с октября 2015 года по ноябрь 2016-го создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", — сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, в 2014 году неустановленный следствием учредитель зарегистрировал в Доминиканской республике компанию Delston Capital Group Inc, создав преступную группу, в которую вовлек трех жителей Самарской области. Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в интернете. Согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
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