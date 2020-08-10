Организатор концертов раскрыл заработок Пелагеи

Пелагея в начале года рассталась со своим мужем Иваном Телегиным . Так как у них есть общая дочка Таисия, то бракоразводный процесс затянулся. Более того, супруги намерены поделить совместно нажитое имущество. Правда, на очередном заседании суда выяснилось, что банковские счета певицы пусты. И это при том, что по данным рейтинга «Форбс» в 2018 году ее доход составил 1,7 млн долларов (более 100 миллионов рублей). Она зарабатывала больше мужа, так как его доход был 60 миллионов рублей.

Как выяснили журналисты, лишь в марте этого года Пелагея оформила свое ИП. Раньше ее финансами заправлял мама Светлана Ханова , джазовая певица. Она руководитель и директор группы «Пелагея», поэтому Светлана Геннадьевна заключала сама все договоры с заказчиками, а также ей поступали денежные переводы. С 2016 года она заработала около 8 миллионов рублей. Отмечается, что за концерт в Калининградской области в честь Международного женского дня 50-минутное выступление принесло группе доход в 1,9 миллиона рублей. При этом Пелагея не шикует на гастролях. Она не требует роскошных отелей и лимузинов. «Тихонько приехала, собрала мешок денег — где-то 3 миллиона, где-то 7 — и до свиданья! Все тихо, без пафоса, поэтому и слухов о ее богатстве никогда не было», — рассказал организатор концертов Сергей Лавров

Он также поведал, что певица очень востребованная, поэтому билеты на ее выступления распродаются в миг. По его словам, мама певицы научилась экономить, поэтому большую часть прибыли от концертов получает она, а не организаторы.

Также Пелагеи прибавило денег участие в шоу «Голос. Дети» и «Голос. 60+». За участие в шоу ей платили от 50 тысяч евро за сезон. В 2019 году она дважды участвовала в проекте, пишет издание «Комсомольская правда». Напомним, что артистка требует от Телегина алиментов в размере 1/4 зарплаты. Так как в этом году его заработок понизили на 30%, то за следующий сезон хоккеист получит 40 миллионов рублей. А следовательно, певица хочет получать от него 10 миллионов в год.