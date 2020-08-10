Суд взыскал с Шестуна и близких к нему лиц имущество на сумму более 1 млрд рублей 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Суд по иску Генеральной прокуратуры взыскал с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и других близких к нему лиц имущество на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры о взыскании с Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 млрд 16 млн рублей", — сказал он.