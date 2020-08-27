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Туристы пожаловались на роуминг в Крыму 

Ura.Ru и ещё 2 5 часов назад
Туристы пожаловались на роуминг в Крыму
Фото: Ura.Ru
Многие абоненты, прибывшие в Крым из других регионов страны, признались, что не пользуются сотовой связью на полуострове. По их словам, качество связи здесь очень дорогое и очень плохое.
Как выяснили специалисты Telecom Daily, 15% российских туристов прибывших в Крым этим летом отказались от пользования мобильной связью, еще 7% сообщили, что покупали сим-карты крымских сотовых компаний, пишет газета «Ведомости». Дело в том, что услуги национального роуминга остаются очень дорогими, а у туристов нет нежеланиея разбираться в тарифах местных операторов. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уточняет, что операторы большой четверки не представлены в Крыму из-за угрозы санкций. «При этом и по качеству связи, и по ценовым характеристикам крымские операторы уступают крупным игрокам российского рынка связи», — отметил специалист, добавив, что туристам проще отказаться совсем от связи, чем переплачивать за некачественные услуги.
Ранее URA.RU писало, что 9% респондентов выбрали бы путешествие в Сочи или Крым. 13% считают, что во время пандемии нужно избегать регионов с пляжным отдыхом и отправится в Карелию или на Алтай.
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