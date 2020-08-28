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Microsoft сделала предложение по покупке Tiktok 

Мир24 и ещё 21 11 часов назад
Microsoft сделала предложение по покупке Tiktok
Фото: «Мир 24» / Елена Андреева
Компания Microsoft сделала предложение китайской фирме ByteDance о приобретении американского сегмента TikTok, сообщает агентство Bloomberg.
По информации агентства, сделка может быть завершена в ближайшие недели. Microsoft собирается приобрести приложение в партнерстве с двумя компаниями — корпорацией Oracle и сетью супермаркетов Walmart. В Walmart подтвердили участие в переговорах и отметили потенциал TikTok с точки зрения рекламы и развития сетевой торговли.
Также сообщалось, что TikTok могут приобрести социальная сеть Twitter или компания Netflix, однако конкретного предложения ни одна из компаний не сделала.
Ранее стало известно, что компания Google отказалась от намерений приобрести TikTok.
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Другое , Wal-Mart Stores , Microsoft , Oracle , Netflix , Google , Bloomberg
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