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Уход Абэ с поста не повлияет на сотрудничество Японии и РФ на Дальнем Востоке — эксперт 

Авторадио и ещё 9 2 часа назад
Уход Абэ с поста не повлияет на сотрудничество Японии и РФ на Дальнем Востоке — эксперт
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Уход Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии станет определённой потерей для РФ, но в целом не повлияет на слабо развитое экономическое сотрудничество Японии с российским Дальним Востоком, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Восточного института Артем Лукин. По его словам, есть ряд структурных факторов, которые препятствуют масштабному экономическому сотрудничеству Японии с Россией. Пока они не исчезнут, пока в российской экономике будет много рисков для инвестиций, пока будут действовать санкции США, независимо от того, кто будет стоять во главе Японии, каких-то грандиозных бизнес-проектов и инвестиции вряд ли стоит ждать. Сам Абэ заявил, что ожидает от преемника не посту премьера Японии активной работ по решению проблемы мирового договора с Россией.
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