Росбанк и Mastercard предлагают Affinity Card 

Росбанк и Mastercard запускают Affinity Card — новую платежную карту с особыми условиями, действующими во всех магазинах и онлайн-платформах группы компаний Inditex в России, и с дополнительными преимуществами при остальных покупках.

«Это первая в России карта для выгодного шопинга, действующая сразу во всех магазинах и на всех сайтах брендов группы компаний Inditex — одного из крупнейших мировых дистрибьюторов, который объединяет такие бренды модной индустрии, как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe», — говорится в релизе кредитной организации.

Отмечается, что в первые три месяца с момента запуска Affinity Card офлайн— и онлайн-покупки в магазинах брендов группы Inditex принесут повышенный кешбэк в 10%. Затем держателям карт будет начисляться кешбэк до 10% — в зависимости от ежемесячных расходов по карте.

Кроме того, держатели Affinity Card получают постоянный кешбэк 1% за все другие покупки и скидку 15% на поездки с «Яндекс. Такси» по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+», а также за оплату в ресторанах Burger King и кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк».

Продуктовый виджет

Affinity Card выпускается с бесконтактной технологией, а также может быть привязана к сервисам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay для платежей мобильным телефоном или иным устройством.

Держатели Affinity Card могут снимать наличные без комиссии в банкоматах Росбанка, банков-партнеров и группы Societe Generale по всему миру.

Карту можно оформить на сайте, во всех отделениях или на сайте Росбанка и в торговых залах магазинов брендов группы компаний Inditex, отсканировав размещенный там QR-код и направив заявку. Все карты будут быстро и бесплатно доставлены курьерами по указанному адресу. Клиенты Росбанка могут моментально выпустить цифровую карту Affinity Card в мобильном приложении «Росбанк Онлайн».